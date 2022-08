Algunos de los talentos ecuatorianos que no pudieron despedirse de la audiencia.

Algo curioso que sucede en ciertos canales de televisión y emisoras radiales es que algunos de sus talentos han sido comunicados por sus respectivos jefes inmediatos que el medio prescinde de sus servicio, sin tener la oportunidad de despedirse de su público. EXPRESIONES le presenta algunos ejemplos.

EL CLUB DE LA MAÑANA

El 4 de mayo del 2020, mientras Ecuador y el mundo experimentaban los avatares por la pandemia. Aura Arce, Jorge Heredia, María Gracia Manzano, Soledad Barberán y Sandra Pareja, quienes conformaron El Club de la Mañana (RTS), fueron notificados que el programa saldría del aire.

PANCHO MOLESTINA

Tras haber permanecido más de un año en TC, primero como participante de Soy el mejor y luego, formalmente (agosto del 2021), como uno de los conductores de De casa en casa, a Pancho Molestina le indicaron que no iba más en TC, pues su contrato no fue renovado. Como el programa alusivo al Primer Grito de la Independencia fue grabado, el 15 de agosto no apareció más en la revista matinal.

CARLOS JOSÉ MATAMOROS

En 2019 era el presentador estrella del espacio nocturno BLN, del desaparecido Canal Uno. Por problemas legales con la televisora, le prohibieron el ingreso y no pudo entrar al canal, permaneciendo en garita por algún tiempo esperando una explicación que nunca llegó.

ANDRÉS LÓPEZ

Por este tuit en el que Yunda queda entre las patas de los caballos, #radiovision despidió a Andres Lopez.



Parafraseando al mismisimo dueño de la radio, Diego Oquendo: "Mala tos te noto, Federico"pic.twitter.com/amU4UknJMt — Quinto Pelagato desde casa. (@quintopelagato) June 26, 2020

En junio 26 del 2020, el comunicador Andrés López informó a sus seguidores en Twitter, que en Radio Visión (hoy, fuera del aire) le comunicaron que su programa de ‘El Mono López’ se acababa por haber colocado en el video de una entrevista al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, el logo del medio de comunicación. “Argumentos de poca monta, tengo otra lectura”, indicó López en un tuit.

KARINA MARÍA CASTRO

Karina María trabajó en otros medios como Ecuavisa, siendo parte de Sharon y Los Especialistas. EXPRESO

En el programa Prensa Rosa, transmitido por Telerama en 2009, a la exreportera y panelista de farándula de Ecuavisa, le notificaron previo al feriado de Octubre que el espacio de entretenimiento llegaba a su fin y sin anestesia ni para ella ni para sus compañeros.