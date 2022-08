De aquel Daniel 'El Travieso' algo queda todavía, principalmente la alegría, la energía y esa habilidad para salirse con la suya. El emprendedor y empresario guayaquileño Daniel Molina, quien hace poco organizó el mayor evento de hamburguesas del país, compartió su manifiesto con EXPRESIONES.

1 “Después de 10 años llevaría nuevamente a Don Burro a inscribirse como candidato. Las cosas mejoraron, pero el camino nuevamente se ha torcido. Cuando lo hicimos en su momento logramos nuestro cometido, pero hoy observamos un desastre político”.

2 “Si nos referimos a capacidad, no hay que hablar de profesionales con título sino de gente idónea y con valores”.

3 “Me han tentado para ingresar a la política, pero he dicho que no. Es una profesión ingrata. Siento que desde mi lado empresarial puedo aportar y ayudar sin necesidad de un puesto. Estoy tranquilo con mi familia, trabajo a mis tiempos y puedo viajar dentro y fuera del país”.

4 “De diez años para acá, he ganado muchas cosas, experiencia como consultor y asesor de empresas e instituciones. No he estado de frente, pero estoy detrás y al tanto de todo lo que pasa en el país”.

5 “En el lado comunicacional, Ismael Cala ha sido mi mentor. Un líder o emprendedor debe saber que como comunica, vende. Si no lo sabe hacer, no existe”.

6 “El mejor consejo recibido es comunicar desde el corazón. Así generas empatía y credibilidad, hablo claro y real”.

7 “Mis socios internacionales son también algunos de mis referentes, como Mauricio Hoyos y Ricardo Leyva”.

8 “Voy camino a ser un tiburón, pero un tiburón social que quiere realizar proyectos de gran magnitud. Con responsabilidad social, no comiéndome a la gente”.

Uno de sus principales ha sido Ismael Cala, quien varias veces ha venido a Ecuador. Juan Faustos

9 “Solo duermo cuatro horas al día. Recomiendo a la gente que ingrese al club de los que se levantan a las 05:00. Estoy aprovechando mi juventud, porque pienso retirarme a tiempo y dedicarme a la labor social. De hecho, tengo una fundación”.

10 “Cuando finalizo un proyecto no me da por bailar, sino por rezar o llorar junto a mi esposa por la satisfacción conseguida”.

11 “Para el evento que hice de las hamburguesas en Guayaquil, que superó todas mis expectativas, probé cerca de 60. Me encantan. No me queda la ropa (risas). Pero mi debilidad es el seco de pollo y el que hace mi mamá. Mi hermana Denisse te dirá lo mismo”.

12 “Si yo fuese una hamburguesa, sería la de carne gruesa, la cheeseburger que debe ser probada (risas)”.

13 “No podemos culpar al Estado de todo lo que pasa en este momento en el país, debemos culparnos a nosotros como sociedad. Si nosotros no generamos un cambio, no podemos exigir al Estado que lo haga. Necesitamos una transformación estructural. El empresario debe crear proyectos que puedan dinamizar la economía”.

14 “Si antes me indignaba ver a ciertos candidatos a la política, hoy me indigna la injusticia, la corrupción, que no se piense en el país y en su gente. Después de la pandemia, pensé que iba a salir lo mejor de muchos, pero veo que ha sacado lo más malo”.

15 “Cuando era ‘pelado’, me decían Mi Pobre Angelito o Daniel el Travieso. Era relajosísimo, terrible. Me les llevaba el carro a mis papás. Para poder manejar, ponía sobre el asiento la guía telefónica. También hice varias fiesta en la casa cuando ellos no estaban”.

16 “Mi hermana Denisse, a quien amo, casi me mata cuando en una ocasión invité a unas amigas a la piscina y les dije que tomaran sus trajes de baño y se los probaran. Ella tenía una colección y, al verlas, casi le da un infarto”.

17 “Conservo la alegría de aquel ‘pelado’ fiestero. Creo mucho en las energías y en el positivismo, me levanto bendiciendo. Cuando hay un problema, le pongo buena cara. Pero eso sí, soy un general al momento de trabajar”.

18 “Reconozco que soy un workaholic. Soy hombre de presión y perfeccionismo. Eso es algo que advierto a mi equipo y a quien está dispuesto a trabajar conmigo y crecer junto a mí. Así no se llevan sorpresas”.

19 “No soy de ‘carajear’, sino de demostrar y enseñar. Me encanta ser refutado con ideas, argumentos y propuestas. Por eso he sido catedrático y conferencista”.

20 “Mi esposa es un pilar fundamental en mi vida. Ella maneja las finanzas y la logística de la empresa, lo más pesado. Yo soy un figureti, ella es ‘la dura’ (sonríe). El verdadero amor se basa en la admiración y yo la admiro”.

21 “A mí me sale bien todo lo que tiene que ver con carne. Soy bueno para las parrillas y las hamburguesas, me jacto de eso. Toda persona que las prueba queda impactada. Estudié gastronomía”.

22 “Cuando era soltero, para impresionar a las chicas me ponía mi traje de chef y les cocinaba. Era mi técnica de conquista, porque el amor entra por la boca”.

23 “Soy comunicador innato y amo la tecnología. Me encanta crear proyectos que vayan al paso de la innovación con reactivación. Quisiera ser un gurú para ayudar a muchos. Todavía no lo soy, por eso me rodeo de gigantes y gente buena de alma y corazón”.

Luego del Burger Fest, su siguiente proyecto es traer al escritor y motivador Tony Robbins. Juan Faustos

24 “Alguna vez me propusieron ser un hacker. Como no acepté, se vengaron haciéndome pasar por muerto en las redes. Tuve que enviar mi foto a las redes sociales para demostrar que estoy vivo. También intentaron hackearme, pero no pudieron”.

25 “Con mi compañía hemos recuperado cuentas de famosos como Liz Valarezo, de la selección del Ecuador y de Lucía Jaramillo. La clave está en actuar rápido y no crear una cuenta nueva enseguida”.

26 “Por nada del mundo aceptaría una propuesta indecorosa o corrupta e ilegal”.

27 “Todo tiene su experiencia, desde una quiebra hasta una caída en un negocio. En tres proyectos no me fue bien, hasta viví en China un tiempo porque la situación en Ecuador se puso muy difícil. Mis padres fueron muy estrictos y tuve que vérmelas solo”.

28 “No hay negocio malo, sino mal hecho. Si no le vas a dar duro, ni le vas a dedicar tiempo y no lo lideras, mejor no te metas. Eso lo dice Tony Robbins”.

29 “En vez de Haga negocio conmigo, que fue de Polo Baquerizo, mi programa de televisión se llamaría Invierte conmigo”.

30 “Mi mejor negocio y mi mejor empresa ha sido mi familia. Es mi complemento perfecto para haber encontrado la paz y el amor. Definitivamente me hizo una mejor persona”.