Han sido innumerables las veces que Ecuador ha recibido al argentino Héctor Pantoja como uno de los rostros más visibles y representativos del Festival Argentino que desde hace más de una década se presenta en el hotel Hilton Colón, de Guayaquil. Él junto a su séquito de músicos y bailarines vendrá nuevamente al Puerto Principal para deleitar al público del 19 de agosto al 1 de septiembre.

Piqué pone condiciones a Shakira para que sus hijos vivan en Miami Leer más

Vía telefónica establecimos contacto con el artista natural de Patagonia quien también se desempeña como docente y ha dedicado cerca de medio siglo a la música regional de su país. “Desde pequeño me enamoré no solo del folclore argentino, sino también de otros países de Latinoamérica, incluyendo Ecuador. Acá se escuchaba a Julio Jaramillo, un ídolo de este continente”, dice Héctor.

De los innumerables países que ha visitado le ha sorprendido la acogida que tiene la música rioplatense en naciones tan lejanas como Bélgica y Japón. “La aceptación y el cariño a nuestra idiosincracia y nuestra historia, costumbres. El japonés, por ejemplo, canta tangos sin saber precisamente el castellano y lo hace muy bien. Te cuento que hay una orquesta japonesa con bandoneón y cantantes, interpretan el lunfardo, no saben lo que dicen, pero te quedas sorprendido por su talento”, explica el solista de 61 años.

Los bailarines Laura Sidera y Mauricio Monzón acompañarán a Héctor Pantoja en sus intervenciones musicales. Cortesía

Se considera un sobreviviente de la pandemia, pues mucha gente a su alrededor, incluyendo alumnos de la tercera edad, fallecieron debido al virus. Por esto está contento de volver a presentarse de nuevo en el Puerto Principal. “Este año llevaremos al elenco de siempre al que se suma una pianista y obvio estará el bandoneón que es infaltable. Habrá tango interpretado y bailado y mi show imprescindible con mi pelo (risas), solo buscamos que la gente disfrute”.

Los clásicos de siempre están presentes, entre ellos Mano a mano, Cuesta abajo, Cambalache, La cumparsita. También habrá paso para las sambas y los valses argentinos que forman parte del folclore de la tierra de Gardel.

Kerly Morán: "Mientras más hablen de mí, más fuerte hacen a mi corazón" Leer más

Fuera de la música, Pantoja continúa impartiendo talleres de danza, de historia y de cultura del Río de la Plata. “Hay muchos jóvenes, quienes me motivan a seguir ensañando, la Internet no te da una información precisa ni concisa. Es ahí donde debemos entrar nosotros, los que vinimos de atrás. Ellos leen que Gracias a la vida la escribió Mercedes Sosa, cuando lo correcto es Violeta Parra. Toca educar”.

Para conservar su voz y su físico dice que no es hombre que trasnocha ni bebe alcohol, pero de la comida no se puede privar de la harina porque es muy difícil. “En tiempos de pandemia no había más que comer con nervios y hoy en día estamos todos gorditos (risas)”.