Directv: Agenda deportiva para el jueves 14 de agosto

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 14 de agosto

Para este jueves 14 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
jueves 14 17:00 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Octavos de Final - Ida Botafogo vs. Liga de Quito ESPN 621 1621
jueves 14 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Octavos de Final - Ida Libertad vs. River Plate ESPN 621 1621
jueves 14 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Octavos de Final - Ida Universitario vs. Palmeiras ESPN 2 622 1622
jueves 14 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Sudamericana - Octavos de Final - Ida Central Córdoba SDE vs. Lanús DSPORTS 610 1610
jueves 14 15:30 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet   DirecTV - 16vos de Final Gualaceo vs. Vinotinto DSPORTS 610 1610
jueves 14 19:00 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de Cincinnati Cuartos de Final ESPN 3 623 1623
jueves 14 18:30 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Detroit Tigers vs. Minnesota Twins ESPN 7 627 1627
jueves 14 13:00 hs. GOLF PGA Tour - BMW   Championship Ronda 1 ESPN 3 623 1623
jueves 14 08:45 hs. CICLISMO Ciclismo - Tour de   Dinamarca Etapa 3 DSPORTS 2 612 1612
jueves 14 19:00 hs. PADEL Pro Padel League -   Guadalajara: Dobles Femeninos San Diego Stingrays vs. Cancún Waves DSPORTS 616 1616
jueves 14 20:30 hs. PADEL Pro Padel League -   Guadalajara: Dobles Masculinos San Diego Stingrays vs. Cancún Waves DSPORTS 616 1616
jueves 14 22:00 hs. PADEL Pro Padel League -   Guadalajara: Dobles Femeninos Houston Volts vs. Miami Padel Club DSPORTS 616 1616
jueves 14 23:30 hs. PADEL Pro Padel League -   Guadalajara: Dobles Masculinos Houston Volts vs. Miami Padel Club DSPORTS 616 1616
jueves 14 09:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
jueves 14 11:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
jueves 14 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 14 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 611 1611
jueves 14 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 14 21:30 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
jueves 14 23:30 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
