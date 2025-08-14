Directv: Agenda deportiva para el jueves 14 de agosto
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 14 de agosto
Para este jueves 14 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|jueves 14
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Octavos de Final - Ida
|Botafogo
|vs.
|Liga de Quito
|ESPN
|621
|1621
|jueves 14
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Octavos de Final - Ida
|Libertad
|vs.
|River Plate
|ESPN
|621
|1621
|jueves 14
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Octavos de Final - Ida
|Universitario
|vs.
|Palmeiras
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 14
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Sudamericana - Octavos de Final - Ida
|Central Córdoba SDE
|vs.
|Lanús
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 14
|✓
|15:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Ecuador Ecuabet DirecTV - 16vos de Final
|Gualaceo
|vs.
|Vinotinto
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 14
|✓
|19:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de Cincinnati
|Cuartos de Final
|ESPN 3
|623
|1623
|jueves 14
|✓
|18:30 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Detroit Tigers
|vs.
|Minnesota Twins
|ESPN 7
|627
|1627
|jueves 14
|✓
|13:00 hs.
|GOLF
|PGA Tour - BMW Championship
|Ronda 1
|ESPN 3
|623
|1623
|jueves 14
|✓
|08:45 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo - Tour de Dinamarca
|Etapa 3
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 14
|✓
|19:00 hs.
|PADEL
|Pro Padel League - Guadalajara: Dobles Femeninos
|San Diego Stingrays
|vs.
|Cancún Waves
|DSPORTS
|616
|1616
|jueves 14
|✓
|20:30 hs.
|PADEL
|Pro Padel League - Guadalajara: Dobles Masculinos
|San Diego Stingrays
|vs.
|Cancún Waves
|DSPORTS
|616
|1616
|jueves 14
|✓
|22:00 hs.
|PADEL
|Pro Padel League - Guadalajara: Dobles Femeninos
|Houston Volts
|vs.
|Miami Padel Club
|DSPORTS
|616
|1616
|jueves 14
|✓
|23:30 hs.
|PADEL
|Pro Padel League - Guadalajara: Dobles Masculinos
|Houston Volts
|vs.
|Miami Padel Club
|DSPORTS
|616
|1616
|jueves 14
|✓
|09:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 14
|✓
|11:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 14
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 14
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 14
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 14
|✓
|21:30 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 14
|✓
|23:30 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610