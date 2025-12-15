Intercambiador Mariana de Jesús está listo: avance clave para la movilidad en Quito

El nuevo intercambiador Mariana de Jesús se construyó en 270 días, contados desde el 15 de marzo

El nuevo paso deprimido permite una conexión más directa y fluida hacia la zona hospitalaria y sectores aledaños de la Mariana de Jesús

Las obras en el nuevo intercambiador de la avenida Mariana de Jesús concluyeron y desde este 15 de diciembre de 2025 el paso quedó habilitado, poniendo fin a meses de trabajos en uno de los puntos con alto tráfico vehicular en el norte de Quito.

La intervención reorganiza el flujo vehicular en este eje que conecta el centro y el norte de la ciudad, y apunta a reducir los tiempos de desplazamiento, especialmente para quienes vienen desde la avenida Mariscal Sucre, según el Municipio. Se detalló que el paso por las nueve rampas se habilitará gradualmente.

El centro del proyecto es el nuevo paso deprimido, que permite una conexión más directa y fluida hacia la zona hospitalaria y sectores aledaños.

La obra se ejecutó en el plazo previsto: 270 días, contados desde el 15 de marzo. Además del intercambiador, se renovaron cerca de dos kilómetros de estructura vial.

Los carriles sur–norte, el paso lateral junto a la UTE, los giros de retorno en ambos sentidos y la conexión con la calle Juan de Acebedo fueron rehabilitados con asfalto nuevo, señalización horizontal y vertical, iluminación LED y bahías seguras para el transporte público.

El proyecto también pone énfasis en el peatón. Se incorporaron nuevos pasos y camineras peatonales, además de áreas verdes y jardineras que cambian la imagen del sector y aportan un respiro visual en medio del concreto.

¿Cómo circular por el nuevo intercambiador?

Quienes se desplazan de norte a sur por la avenida Occidental y buscan llegar a la Mariana de Jesús deben seguir la señalización hacia el paso deprimido. Las flechas pintadas en el piso guían al carril derecho, desde donde se desciende al túnel que desemboca en la zona hospitalaria.

En cambio, si el recorrido es en sentido norte–occidente hacia Emaseo, la UTE o los barrios altos, se debe tomar el carril derecho. Los giros en U están habilitados desde los carriles centrales, tanto en sentido norte como sur. Además, el sector cuenta ahora con nuevas bahías para el embarque y desembarque del transporte público.

De acuerdo con el Municipio, la obra refuerza la integración con los barrios altos gracias a la rampa de retorno que mantiene la conexión con la calle Juan Acevedo.

También hay otros proyectos en agenda: la prolongación de la calle Juan Pablo II para enlazarla de forma exclusiva con la avenida Mariscal Sucre, el mejoramiento del paso peatonal sobre el puente Obispo Díaz de la Madrid y los trabajos preparatorios para un nuevo puente vehicular en la calle Padre Damián.

Críticas y malestar en redes tras la apertura

La apertura del intercambiador de la avenida Mariana de Jesús generó reacciones en redes sociales. Apenas se habilitó el paso, varios usuarios expresaron su inconformidad en la plataforma X, cuestionando si la obra realmente cumple con el objetivo de agilizar la movilidad.

Eduardo (@1985Edufabricio) aseguró que la remodelación no tuvo el efecto esperado y relató que tardó cerca de 10 minutos en recorrer un tramo de apenas un kilómetro. “No funcionó, y si fue así no sirvió de nada. Deberían realizar mejores estudios para este tipo de obras”, escribió.

En la misma línea, Ramiro Echanike (@REchanike20387) comentó que, lejos de mejorar la circulación, el nuevo esquema vial estaría generando mayores demoras. “En lugar de agilizar el tránsito, te demoras más”, señaló.

El malestar también fue compartido por Edison (@tecnodatauio007). Según relató, el tiempo de viaje desde El Bosque hasta la Mariana de Jesús le tomó alrededor de 40 minutos, calificando la situación como “un desastre”.

