Navidad en Guayaquil: Cuáles son los eventos gratis del 16 al 21 de diciembre

Exposiciones, ferias y retretas habrá en los días previos a la Navidad, en diversos sectores de la ciudad

El Municipio de Guayaquil ha organizado algunos eventos gratuitos para celebrar la Navidad en la ciudad.

A medida que se acerca la Navidad, el espíritu festivo crece y la ciudadanía tiene alternativas para distraerse y compartir en Guayaquil. El Municipio anunció los eventos que hará del 16 del 21 de diciembre.

Este martes 16 de diciembre, a las 16:00, se inaugurará la exposición "Mediante sus ojos", en el Museo del Cacao, ubicado en calle Panamá e Imbabura.

En el Área Territorial Inclusiva (ATI) de Puerto Liza se realizará la fiesta de Navidad, de 09:30 a 11:00.

El miércoles 17 será la fiesta en el ATI de la cooperativa Sergio Toral, de 10:00 a 12:00. En el Palacio de Cristal habrá el evento de Navidad inclusiva, de 09:00 a 12:00.

En el Registro Civil municipal, ubicado en la ciudadela Martha de Roldós, habrá una retreta navideña, a las 15:00.

El jueves 18, la música navideña llega de la mano de la Orquesta Filarmónica Municipal, que presentará su concierto Cascanueces, a las 19:45, en el teatro Centro de Arte.

Baile en fiesta de calle Panamá

La fiesta ciudadana en calle Panamá muestra que se puede recuperar el espacio público Leer más

El Municipio respaldará la iniciativa ciudadana Baila la Calle, que organiza el colectivo Conciencia Positiva en calle Panamá.

La ciudadanía tendrá la posibilidad de bailar en esta actividad de recuperación del espacio público, el viernes 19, de 19:00 a 00:00.

Ese día, en la Plaza de la Administración (Clemente Ballén y Pichincha), se presentará la Orquesta Filarmónica, a las 18:00.

El sábado 20, el Cabildo organiza una jornada de Panamá Nocturna, de 18:00 a 22:00, en calle Panamá e Imbabura.

A las 17:30 se realizará el desfile Navidad Brilla, en la Playita del Guasmo, desde la avenida Abdón Calderón y calle Cacique Tomalá.

El domingo 21 se dará un taller creativo para elaboración de monigotes, en el Museo del Cacao, a las 15:00.

A las 17:30 se dará el desfile Navidad Brilla, en la avenida Malecón. La actividad partirá desde la avenida Olmedo.

El hemiciclo de La Rotonda, en el Malecón 2000, será el escenario para la presentación de coros navideños, de 15:00 a 20:30.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!