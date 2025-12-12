$250 millones para programa Miti-Miti: ¿Quién puede acceder a casas subsidiadas?

El Crédito MITI MITI es un apoyo económico que entrega el Estado a las familias que desean adquirir su casa propia.

El Gobierno ecuatoriano anunció la aprobación de una garantía de $250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el programa de vivienda Miti-Miti, que pretende facilitar el acceso a casas subsidiadas para familias de ingresos medios y bajos. La iniciativa se ejecuta a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) y se complementa con aportes de la CAF, alcanzando un fideicomiso de $602 millones.

¿Qué es el programa Miti-Miti?

El programa “Tu Casa Miti-Miti” consiste en un crédito hipotecario con tasa subsidiada, en el que el Estado cubre el 50% de la tasa de interés y el beneficiario el otro 50%. Esto permite acceder a una tasa máxima del 4,99%, significativamente menor a la del mercado.

El esquema se financia con un fideicomiso de más de $600 millones, compuesto por aportes del Estado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF. El objetivo es dinamizar el sector de la construcción y facilitar la compra de viviendas nuevas, especialmente en proyectos de interés social y público.

¿Quiénes pueden acceder al programa?

Los requisitos oficiales para aplicar al programa son:

Ser ecuatoriano o extranjero con residencia permanente. También pueden aplicar personas con visas de protección internacional, de excepción o por razones humanitarias.

Cumplir con los requisitos establecidos por el ente rector de la política y regulación financiera, además de los requisitos específicos de la institución financiera o de la economía popular y solidaria donde se solicite el crédito hipotecario con tasa preferencial.

Este beneficio está destinado únicamente para adquirir tu primera casa. No debes poseer vivienda propia al momento de aplicar.

Cómo acceder al programa

El primer paso para aplicar al crédito MITI-MITI es seleccionar el proyecto habitacional que más se ajuste a tus necesidades. Para ello, debes ingresar a la página oficial del Ministerio de Infraestructura y Transporte. Allí encontrarás un listado de proyectos de vivienda social y pública registrados en el programa, con detalles sobre ubicación, características y disponibilidad. Esta etapa es clave para asegurarte de que la vivienda elegida cumple con los requisitos establecidos y está dentro del esquema de subsidio.

Una vez seleccionado el proyecto, el siguiente paso es acercarte a una institución financiera aliada para solicitar el crédito hipotecario con tasa preferencial. Entre las entidades que participan se encuentran Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Banco General Rumiñahui, Mutualista Pichincha y Mutualista Azuay. Estas instituciones evaluarán tu capacidad de pago y documentación, y serán las encargadas de otorgar el crédito bajo las condiciones del programa.

