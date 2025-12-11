Sustainable Fitch califica el marco de financiamiento para vivienda como “Excelente”

Un marco que, según el Gobierno de Ecuador, apoya a sectores clave como el de la construcción

Sustainable Fitch (SF), entidad especializada del Grupo Fitch, ha calificado como “excelente” el Marco Soberano de Financiamiento para Vivienda Asequible y Resiliente, impulsado por el gobierno del presidente Daniel Noboa, según indicó en un comunicado el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Esto representa un respaldo internacional al programa gubernamental de entrega de créditos en condiciones preferenciales a las familias ecuatorianas de bajos y medianos ingresos, para que puedan acceder por primera vez a una vivienda legal, segura y de calidad, que aporte además al cierre de brechas de acceso a agua potable, saneamiento, educación y salud”, menciona el escrito.

De acuerdo con lo señalado por el Gobierno, el acompañamiento técnico del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI), mediante el apoyo financiero de Gran Ducado de Luxemburgo a través del Global Trust Fund on Sustainable Finance Instruments, ha sido fundamental en la construcción de este Marco, que permite al Gobierno entregar soluciones habitacionales como una inversión estratégica de desarrollo, pues con este programa, detalla el Ministerio, no solo se provee vivienda digna a la población, sino que también se genera un efecto multiplicador en la actividad productiva y se apoya a sectores clave como el de la construcción, los acabados, la provisión de materiales y el comercio local.

“Un hito para Ecuador”

"Este Marco representa un hito para el Ecuador en la consolidación de instrumentos financieros innovadores que fortalecen la sostenibilidad de las finanzas públicas y respaldan nuestra Agenda de Crecimiento 2040. Además de impulsar el acceso a viviendas dignas y asequibles, incorpora de manera estratégica criterios de resiliencia climática en el sector vivienda que son aspectos clave para reducir vulnerabilidades”, sostuvo la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, al enterarse de esta calificación internacional.

Detalla el oficialismo, el instrumento financiero del Ecuador está alineado con la sostenibilidad y con los principios de los bonos verdes y sociales de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés), Asociación del Mercado de Préstamos (LMA), Asociación de Préstamos de Comercio y Sindicaciones (LSTA) y Asociación del Mercado de Préstamos de la región Asia-Pacífico (APLMA).

