El sector vendió 46,3% más frente a lo vendido en noviembre del año pasado

Hasta noviembre, el mercado automotor del país registra una recuperación en este 2025.

En noviembre pasado el mercado automotor ecuatoriano vendió 11.810 vehículos nuevos. Esto significó un incremento del 46,3%, frente a lo vendido en noviembre del año pasado, según los últimos datos de la Asociación de Empresas Automotrices de Ecuador (Aeade).

Entre enero y noviembre de este año 2025, las ventas sumaron 112.550 vehículos, lo que significó un incremento del 13 % comprado con el mismo periodo pero del 2024, lo que para el sector automotor significa un avance en la recuperación de ventas, aunque no se llega todavía a los niveles de venta que tuvo en 2023.

“El sector avanza en un proceso sostenido de recuperación; pese a ello, aún estamos un 8, 7 % por debajo de los niveles de 2023, luego de que 2024 cerrara con una caída del 18 %”, menciona Genaro Baldeón, presidente ejecutivo de Aeade.

Aunque en este año se ha vendido más carros que en 2024, lo cierto es que noviembre marcó una desaceleración de ventas, ya que en ese mes se comercializaron menos unidades que en octubre pasado, con una variación de -2, 7%.

¿Qué tipo de carros fueron los más vendidos en noviembre?

De acuerdo con el informe de la Asociación, los camiones fueron los vehículos más vendidos, segmento que además se ha consolidado como el más demandados en este año, con un incremento del 35 % frente al 2024.

Baldeón correlaciona esta tendencia de compra de camiones al incremento del 19 % de las exportaciones ecuatorianas y al aumento del 12% en la cartera de crédito de los bancos que se ha dado este 2025.

El segmento de vehículos electrificados (híbridos y eléctricos) también mantiene un crecimiento acelerado. Por ejemplo, entre enero y noviembre se comercializaron 16.670 híbridos, lo que fue más de las 12.012 unidades vendidas en 2024. Asimismo, hasta noviembre, se vendieron 3.753 eléctricos, frente a los 1.243 vendidos en 2024.

Baldeón correlaciona esta tendencia de los carros electrificados con los incentivos que se dan desde el Gobierno Nacional para optar por vehículos más amigables con el medio ambiente, por ejemplo, menciona, la exoneración del impuesto a la propiedad vehicular para los carros eléctricos.

