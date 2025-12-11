Expreso
  Economía

Puerto de Posorja
DP World anuncia ampliación del muelle del Puerto de PosorjaLisbeth Zumba

DP World anuncia incremento de ampliación del muelle del Puerto de Posorja

La infraestructura de 467.5 metros pasará a tener una longitud total de 800 metros

DP World anuncia una mayor ampliación de su muelle en el Puerto de Posorja, Ecuador. La infraestructura de 467.5 metros pasará a tener una longitud total de 800 metros para poder atender simultáneamente hasta dos grandes buques pospanamax, 100 metros más que lo proyectado a inicios de año.

La obra empezó a inicios de este año con una inversión estimada en $140 millones, con el fin de fortalecer la capacidad portuaria de la firma y el país y su conexión con mercados globales.

Camarón

El sector camaronero rechaza implementación de controles al metabisulfito de sodio

Con esta ampliación, de espera invertir $ 40 millones más, dijo Carlos Merino, CEO de la empresa dubaití, en Ecuador y Perú. La primera fase (los 700 metros inicialmente proyectados) entrará en operación en abril del próximo año; mientras que la segunda, los 100 metros adicionales, anunciados hoy, se prevén en el II semestre.

Inversión en equipos especializados

Mientras se trabaja en la ampliación, la empresa ha invertido también en equipos especializados, entre ellos en dos nuevas grúas (capaz de levantar hasta dos contenedores a la vez) que arribaron al país en septiembre y que empezarán a funcionar en enero de 2026.

Los buques Pospanamax que empezarán a arribar, de forma simultánea el próximo año, tienen una capacidad de carga de 21.000 TEUS. Recibir dos a la vez dice, Fernando Valdivieso, director de Operaciones e Ingeniería de la firma "será como llenar con carga, hasta 5 vece el estadio de Barcelona de Guayaquil".

La firma prevé cerrar este año con 950.000 TEUS movilizados, entre carga refrigerada (60%) y carga seca ( 40%).

