Salario Básico 2026: ¿Cuánto propone el Gobierno y el FUT para su bolsillo?

El ministro propone entre $11 y $15. Mientras tanto, el FUT pide $105 de aumento fuera de las negociaciones oficiales

Los trabajadores ecuatorianos están a la espera de conocer si habrá un incremento salarial para 2026 que les permita organizar mejor sus finanzas familiares. Mientras tanto, las negociaciones para definir el salario básico unificado avanzan con propuestas que van desde los $ 8 hasta los $ 105 de incremento.

El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) busca cerrar un acuerdo consensuado antes del 20 de diciembre, mientras organizaciones sindicales fuera de la mesa plantean alzas más ambiciosas.

El ministro de Trabajo, Harold Burbano, presentó el 9 de diciembre su propuesta oficial: un incremento entre $ 11 y $ 15, que calificó como "el punto medio" entre las posiciones iniciales.

Esta cifra, que llevaría el salario básico desde los actuales $ 470 hasta un rango de $ 481 y $ 485.

El sector empresarial mantiene una postura más conservadora. María Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y del Comité Empresarial Ecuatoriano, defiende un aumento técnico de $ 8. "Nos ceñimos siempre a las cifras, a lo técnico, porque eso es lo que establece la ley", explicó Jervis, señalando que este cálculo se basa en tres indicadores oficiales del Banco Central del Ecuador (BCE) y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC): inflación, crecimiento económico y productividad.

Por el contrario, el sector trabajador representado en el CNTS llegó con una propuesta consensuada de $ 20. Edwin Salazar, secretario general del Comité de Empresa y primer vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), defendió este monto argumentando que contempla "no solamente el aspecto técnico, sino también el grado humano".

¿Qué pide la FUT?

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) mantiene una posición más radical con una propuesta de $ 575 para el salario básico, lo que implica un incremento de $ 105. Aunque esta organización que agrupa a gremios como la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Central de Trabajadores (Cedocut) no forma parte de las negociaciones oficiales del CNTS, plantea la cifra más alta del debate salarial.

Edwin Bedoya, presidente del FUT, explica que esta propuesta busca "superar la inflación acumulada del año y recuperar parte del poder adquisitivo perdido". La organización plantea un plan progresivo que en dos o tres años permita igualar el ingreso mínimo con el costo de la canasta básica familiar, que según el INEC supera los $ 820.

Los puntos de debate

El contexto económico marca las negociaciones. Según las proyecciones del BCE, el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá 3,8% en 2025, pero se desacelerará a 1,8% en 2026. La inflación a octubre se ubicó en 1,24% anual, mientras que para 2026 el Ministerio de Finanzas proyecta 3,2%.

Un punto de debate técnico ha sido el índice de productividad. Los empresarios sostienen que existe estancamiento en la curva de productividad, argumento para justificar incrementos moderados. Sin embargo, el ministro Burbano cuestionó esta interpretación: "El aumento de ventas durante 2024 y 2025 no responde exclusivamente al aumento de precios, sino también al aumento de volumen de producción".

El proceso de negociación enfrenta la realidad de que durante siete años consecutivos no se ha logrado consenso entre empleadores y trabajadores en el CNTS. Si no hay acuerdo, el Ministerio de Trabajo fijará unilateralmente el monto aplicando fórmulas técnicas sobre productividad, inflación y crecimiento económico.

"Si me toca fijar a mí, obviamente tendré el tope más alto de este cálculo técnico", advirtió Burbano, refiriéndose al límite superior de su rango propuesto ($ 15). El ministro expresó optimismo de cerrar el acuerdo antes del plazo establecido: "Creo que la próxima reunión ya tendremos un acuerdo. El país necesita un mensaje de paz, un mensaje de apoyo”.

