Salario Básico 2026: ¿Cuál es el monto final que negocian trabajadores y empleadores?

El Ministerio de Trabajo prevé un aumento entre $ 11 y $ 15. Se espera llegar a un acuerdo hasta el 15 de diciembre

Representantes del sector empresarial, trabajadores y Ministerio de Trabajo se reunieron este 9 de diciembre para analizar el alza del salario básico.

El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS) avanza hacia un acuerdo para fijar el salario básico unificado para 2026. Tras la sesión de negociación de este 9 de diciembre de 2025, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, planteó un rango de incremento entre $ 11 y $ 15, cifra que considera "el punto medio" entre las propuestas iniciales de empleadores y trabajadores.

El sector empresarial presentó una propuesta técnica de $ 8 de aumento, basada en la aplicación del artículo 118 del Código de Trabajo. María Paz Jervis, presidenta Ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, explicó que este cálculo se sustenta en tres indicadores macroeconómicos oficiales: inflación, crecimiento económico y productividad

"Nos ceñimos siempre a las cifras, a lo técnico, porque eso es lo que establece la ley. Esa fórmula con los datos del Banco Central del Ecuador (BCE) y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) nos arroja un valor de $ 8", afirmó.

Por su parte, el sector trabajador llegó a la mesa con una propuesta consensuada de $ 20. Edwin Salazar, secretario general del Comité de Empresa y primer vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), defendió este monto argumentando que contempla "no solamente el aspecto técnico, sino también el grado humano".

Salazar reveló que inicialmente la CUT había planteado $ 16, pero tras reunirse con otras organizaciones sindicales acordaron los $ 20 como posición unificada.

¿Qué dice el Ministerio de Trabajo?

El ministro Burbano presentó su cálculo técnico durante la sesión, ajustando el rango que había planteado semanas atrás.

A finales de noviembre, la autoridad había sugerido un incremento entre $ 10 y $ 20. Sin embargo, este 9 de diciembre, tras analizar los datos oficiales en la mesa de negociación, precisó su propuesta en un rango de entre $ 11 y $ 15.

Este cálculo, explicó, surge de aplicar el artículo 118 del Código de Trabajo, considerando la inflación acumulada del 2025 más la proyección del Índice de Precios al Consumidor para el 2026, que según el INEC oscila entre 2,51% y 3,20%.

"Si me toca fijar a mí, obviamente tendré el tope más alto de este cálculo técnico, si es que me toca hacerlo de manera impositiva", advirtió el ministro, aunque expresó su confianza en alcanzar un acuerdo consensuado máximo antes del 20 de diciembre, plazo que estableció para cerrar las negociaciones.

El debate sobre la productividad

Un punto de debate técnico álgido ha sido el índice de productividad. Los empresarios sostienen que existe un estancamiento en la curva de productividad, argumento que utilizan para justificar un incremento moderado. Sin embargo, el ministro Burbano cuestionó esta interpretación.

"El aumento de ventas durante el 2024 y 2025 no responde exclusivamente al aumento de precios de los bienes, sino también al aumento de volumen de producción", señaló, sugiriendo que sí hay mejoras en productividad que deberían reflejarse en el salario.

A pesar de las diferencias numéricas iniciales, ambos sectores mostraron disposición al diálogo. Jervis reconoció que "no se puede llegar a una mesa de negociación si no estás dispuesta a conversar", aunque advirtió que un incremento muy alto podría afectar la generación de empleo formal.

Por su parte, Salazar destacó el carácter tripartito de la negociación: "Nosotros no somos personas que estamos en el ámbito de quedar bien, sino de sentarnos en realidad para que el trabajador se sienta bien, el gobierno también apruebe y la parte empleadora también obtenga lo suyo".

El ministro Burbano fijó originalmente el 20 de diciembre como plazo límite para definir el salario básico, pero expresó su optimismo de cerrar el acuerdo antes.

"Creo que la próxima reunión, que tal vez sea esta semana o máximo la próxima, ya tendremos un acuerdo. El país necesita un mensaje de paz, un mensaje de apoyo, un mensaje de acuerdo", declaró. Según su evaluación, "no hay mucha diferencia" entre los rangos que se están manejando actualmente.

La decisión cobra relevancia en un contexto donde la canasta básica familiar supera los $ 820. El ministro reconoció esta brecha, pero argumentó que los hogares ecuatorianos reciben ingresos de 1,6 relaciones laborales en promedio, es decir, una persona con trabajo formal y otra con ingresos del sector informal. Por ello, anunció que el aumento salarial vendrá acompañado de incentivos para promover la formalización laboral, con el objetivo de elevar el empleo formal del actual 37% al 50% para el 2029.

