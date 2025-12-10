Ministerio de Trabajo evalúa cambiar el visto bueno: qué alcance tendrá esta medida

La propuesta eliminaría el trámite ante inspectores de trabajo y llevaría los casos a la justicia. Empleados piden garantías

El visto bueno permite a empleadores o trabajadores solicitar al Ministerio de Trabajo la terminación de una relación laboral.

El incremento del salario básico 2026 vendrá acompañado de reformas al procedimiento del visto bueno. Así lo informó este 9 de diciembre de 2025 el ministro de Trabajo, Harold Burbano, tras la segunda reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS).

El visto bueno en Ecuador es un procedimiento administrativo laboral que permite a empleadores o trabajadores solicitar al Ministerio de Trabajo la terminación legal de una relación laboral por causas justificadas establecidas en la norma.

Sin embargo, las versiones sobre el alcance de estos cambios difieren. Mientras Burbano habló de “aclarar conceptos” para reducir la discrecionalidad de los inspectores de trabajo, Cristóbal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados (FTPP), reveló que la propuesta del sector empresarial es más profunda: eliminar completamente el visto bueno y reemplazarlo con el despido justificado.

“Lo que se está planteando es la eliminación de la figura del visto bueno y posiblemente instaurar la del despido justificado”, explicó Buendía.

La diferencia es sustancial: mientras el visto bueno actual se tramita ante inspectores del Ministerio de Trabajo, el despido justificado funcionaría directamente en sede judicial. En esta instancia el empleador deberá justificar las razones -que deben constar en la ley- para haber desvinculado a un trabajador, dijo el procurador de la FTPP.

Sin embargo, Buendía aclaró que el sector empresarial también estaría dispuesto a una reforma menos radical. “Nosotros hemos estado en varias reuniones con el Ministerio de Trabajo y en efecto una de las propuestas de los empresarios también es revisar, efectivamente, las ambigüedades que puedan existir en las causales. Esta alternativa coincide con lo planteado públicamente por el ministro Burbano.

El alcance del visto bueno en Ecuador

Solimar Herrera, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, agregó que empleadores y trabajadores pueden solicitar el visto bueno. Los colaboradores, por ejemplo, pueden hacerlo cuando su empleador no paga los salarios en los plazos legales, cambia unilateralmente sus funciones o comete injurias, acoso o maltrato.

Los empleadores, en cambio, pueden usar esta figura para solicitar la terminación anticipada del contrato de un colaborador por indisciplina grave, falta de probidad, inasistencias injustificadas reiteradas, falta de respeto o ineptitud manifiesta del trabajador, siempre y cuando hayan causales pertinentes ante el Ministerio de Trabajo. El procedimiento toma entre uno y dos meses, explicó José Manuel Portugal, director de la carrera de Derecho de la UIDE.

Rodrigo Gómez de la Torre, exrepresentante de los empleadores ante el CNTS, defendió abiertamente la propuesta de “modificar el visto bueno por un sistema más ágil que proteja también al empleador”.

Argumentó que el problema actual es que “usualmente terminamos con vistos buenos que no se mueven nunca”, cuando debería haber equilibrio. “Así como el trabajador puede desvincularse cuando desea, el despido justificado debería ser una herramienta que tenga el empleador, debidamente justificada, pero también ágil”, señaló.

Gómez de la Torre vinculó las trabas actuales con el freno a la contratación: “Este tipo de factores que limitan o encarecen en gran medida las desvinculaciones de malos trabajadores generan el freno natural a la contratación”.

Visto bueno o despido justificado

Portugal explicó que el problema actual radica en la ambigüedad de las causales: “La legislación vigente no es tan explícita, por ejemplo, la indisciplina es muy subjetiva”. Agregó que los empleadores se ven limitados cuando hay “una persona que cumple los mínimos establecidos, pero no tiene la productividad esperada”.

Sobre el despido justificado, ve ventajas porque “el visto bueno puede ser impugnado en vía judicial, entonces el trámite se hace mucho más largo”.

Buendía considera que esta nueva figura haría colapsar el sistema de justicia en materia laboral, que ya hoy enfrenta “gravísimos” problemas.

Herrera coincidió en que la función judicial no está para esos temas. “El visto bueno funciona en todo el mundo a través del Ministerio del Trabajo”. Por esta razón, propuso fortalecer esta entidad dándoles más inspectores, mejor capacitados y remunerados, en lugar de eliminar una figura que “sí sirve”.

Como contrapropuesta, Buendía exige que si se implementa el despido justificado, se amplíen las causales del artículo 173 del Código del Trabajo para el despido intempestivo, incluyendo “el no pago de salarios, el cambio injustificado de funciones, la injuria, el acoso o el maltrato”.

Por su parte, Xavier Rosero, presidente de Fedexpor y representante del sector empleador ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, en un breve mensaje, mencionó que la reforma al visto bueno “no se planteó en el Consejo” y “no es algo que esté en mesa ahora”.

