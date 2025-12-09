Ecuador: alza salarial 2026 incluye cambios al visto bueno e incentivos para empresas

Eñ ministro de Trabajo considera que la reforma al visto bueno es "indispensable" y anuncia meta de aumentar el empleo formal

El Ministerio de Trabajo prevé asumir obligaciones que generan costos a las empresas, especialmente a las pequeñas.

El ministro de Trabajo, Harold Burbano, confirmo este 9 de diciembre que el incremento del salario básico para 2026 vendrá acompañado de un paquete de reformas laborales enfocadas en promover la formalización del empleo y reducir la burocracia para empresas. Entre los cambios más relevantes está la reforma al procedimiento del visto bueno, que el funcionario calificó como “indispensable”.

Burbano explicó que el problema actual radica en la ambigüedad de los conceptos establecidos en los acuerdos ministeriales.

"Hay conceptos importantes como, por ejemplo, quien falte a la honestidad dentro del trabajo, que son todavía amplios y generan discrecionalidad a los inspectores de trabajo en la toma de decisiones", señaló. Esta falta de precisión crea incertidumbre jurídica tanto para empleadores como para trabajadores.

La reforma busca aclarar estos conceptos para "reducir la discrecionalidad claramente en la decisión de los inspectores del trabajo" y hacer el procedimiento "más rápido y eficiente". El ministro justificó estos cambios argumentando que las relaciones laborales deben ser más sanas.

"Uno no puede tener un trabajador que no quiere tener, uno no puede estar atado a un empleado que finalmente le genera indignidad en su familia. Lo que queremos es que las relaciones laborales, ya sean públicas o privadas, sean dignas y justas", declaró.

¿Qué mas incluiría?

El paquete de medidas incluye también la reducción de cargas administrativas. El Ministerio de Trabajo asumirá obligaciones que actualmente generan costos financieros a las empresas, especialmente las pequeñas.

"Los protocolos que solicita el Ministerio de Trabajo, no solamente el de acoso laboral, sino otro tipo de protocolos, van a restringirse específicamente para las empresas grandes. Las empresas pequeñas tendrán el acompañamiento del Ministerio de Trabajo para poder suplir ese tipo de actividades", explicó Burbano.

Además, se revisará la aprobación de directivas sindicales y contratos colectivos. El ministro enfatizó que este "paquete de iniciativas tienen que irse trabajando siempre de manera dialogada, tanto empleadores como trabajadores".

La estrategia gubernamental apunta a aumentar el empleo formal del actual 37% al 50% para 2029. Burbano reveló que las familias ecuatorianas con ingreso permanente reciben recursos de 1,6 relaciones laborales en promedio, lo que significa que hay una persona con trabajo formal y otra en condiciones de informalidad. "Nuestra perspectiva no es solamente que el salario básico suba, sino que esa persona dentro de cada hogar pueda tener un trabajo formal", sostuvo.

El ministro coordinará con el Ministerio de Producción para desarrollar incentivos productivos que complementen estas reformas.

