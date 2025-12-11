El precio del cacao se desinfla, pero Ecuador exporta más

Pese al desplome de los precios, para este año el sector logrará un aumento de unos $900 millones

Luego de experimentar una bonanza y de alcanzar un precio de hasta los $13.000 por tonelada, el costo internacional del cacao se desinfla y cae, en estos días de diciembre de 2025, en alrededor de $5.500 la tonelada. Un bajón que no perjudica al sector ecuatoriano exportador, gracias a un incremento de la producción que se aprovechó el año pasado pero que se ha venido trabajando en las últimas dos décadas.

Tras su apogeo que inició entre finales de 2023 y comienzos de 2024, cuando el sector exportador pasó de percibir $3.500 a más de $10.000 la tonelada, en 2025 el mercado empezó a revertir ese auge hasta desplomar el precio en casi el 50 %.

Pese a este panorama, las exportaciones ecuatorianas de esa materia prima concluirán este año con un incremento del 28%, según indica a EXPRESO Iván Ontaneda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao). “Esta bajada de precio no nos afecta, porque hoy con precios más estables, recuperamos mercados y podemos vender mejor”, señala.

¿Por qué se dio la subida de precios el año pasado?

El auge del precio del cacao en 2024 se dio porque los mayores productores de cacao en el mundo, Ghana y Costa de Marfil, quienes juntos representan el 60 % de la producción mundial, enfrentaron caídas muy marcadas en sus cosechas, debido a problemas fitosanitarios y a condiciones climáticas adversas, lo que generó un déficit global importante de hasta 400.000 toneladas, según la International Cocoa Organization (ICCO), que abrió la puerta para una mayor exportación desde países como Ecuador.

Ante la oportunidad, Ecuador que eleva su producción de cacao año a año, entre el 8% al 10%, esta vez (de 2024 a 2025) lo hizo hasta en un 25%, respondiendo satisfactoriamente a la demanda y logrando un incremento en el volumen de las exportaciones que, para finales de este año, alcanzará al menos $900 millones más.

Pero no todo fue positivo a nivel internacional durante la bonanza. Con los precios de la materia prima elevados, algunas empresas de chocolates subieron los precios de sus productos y por ende el consumo del snack disminuyó. Lo que provocó que dichas compañías adquirieran menos cacao. De ahí una de las razones por las que la venta de esa materia prima a Estados Unidos, por ejemplo, se haya ralentizado desde Ecuador, dice el experto en comercio exterior y también cacaotero, Juan Manuel Domínguez.

“Por ejemplo, Hershey (compañía estadounidense de confitería, de las más grandes del mundo), en su reporte del año pasado, ante el alza del cacao, trasladó el precio a sus productos de una manera lenta y parcial, pero el volumen de sus ventas cayó en casi un 15 %. Además, desde el año pasado está apostando más por snacks salados, lo que ha permitido que salgan adelante”, detalló.

Antes de la bonanza, Estados Unidos era el segundo comprador de cacao para Ecuador, después de Europa. Pero a raíz del boom, esa nación bajó al tercer lugar como destino después de Asia. Y es que en 2025, además, el presidente de EE.UU. Donald Trump impuso una sobretasa arancelaria del 15 % para ciertos productos ecuatorianos, entre esos el cacao, por lo que esa semilla llegaba con precios más altos a norteamérica.

Aunque la tarifa del 15 % ya fue retirada en noviembre pasado, la sensación del cacao caro ha sostenido la desaceleración en la compra del producto y en el consumo de chocolate, coinciden los empresarios.

Durante los dos últimos años, además de exportar, los productores aprovecharon el buen momento para mejorar la calidad de la cosecha y las condiciones de los agricultores.

“Ahora tenemos una mejor oferta de cacao. Hemos crecido en volumen. El año pasado cerramos con 470.000 toneladas y este año vamos a cerrar con cerca de 600.000 toneladas, que es un crecimiento muy importante del 28%”, detalla Ontaneda.

En 2024, el sector exportador cacaotero de Ecuador vendió más de $3.600 millones y para el cierre de este 2025, calcula llegar por lo menos a los $4.500 millones ya que, si bien bajan los precios, en contraste y por el incremento de la productividad, aumentará sus exportaciones.

“Esperábamos este retroceso en los precios, puesto que, en el intermedio de los dos años de volatilidad, sucedieron muchas cosas: el productor recibió buenos precios, pero el consumidor se vio afectado por los altos costos, se redujo la demanda y muchas empresas que hacen chocolates cambiaron la manteca de cacao por aceite vegetal, por lo que hemos experimentado una desaceleración en el consumo”, cuenta el vocero de Anecacao.

Las proyecciones para 2026

El cacao vendido en 2024, en gran parte, dice Iván Ontaneda, vocero de Anecacao, no respondió al cultivo del fruto al que se volcaron de inmediato cientos de productores en estos dos últimos años, sino al trabajo que el sector ha venido haciendo en los últimos 20 años, como nuevas siembras y programas de sostenibilidad agrícola. La producción iniciada el año pasado se verá reflejada recién entre los años 2028 y 2029, detalla.

Basado en las proyecciones de la plataforma Investing.com que señala que los contratos de futuros de cacao para marzo de 2026 se negocian en torno a los $5.877 por tonelada, Juan Manuel Domínguez prevé que hasta 2026 el precio internacional de este producto seguirá siendo favorable para los productores. No obstante, señala que sin duda los mismos tenderán a reducirse porque incluso desde América Latina en los próximos tres años subirá la producción.

