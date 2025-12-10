Hasta mitad de este año, por IVA, el Gobierno había recaudado más de $6.000 millones

Recaudación del IVA en 2025: ¿quiénes pagan más y a dónde van los fondos públicos?

Hasta julio de este año, las últimas cifras oficiales disponibles, el Estado ecuatoriano, a través del Servicio de Rentas Internas (SRI), recaudó $6.251 millones por Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que representa un crecimiento del 10,1% frente al mismo período de 2024.

El IVA, que es del 15 %, es el impuesto que más aporta al fisco en Ecuador y quienes lo pagan son principalmente los consumidores finales a través de sus compras. Es decir, cada vez que un ecuatoriano compra alimentos, ropa o cualquier producto, por ejemplo, está pagando IVA.

Para este año 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas estima que los ingresos tributarios de Ecuador lleguen a los $16.538 millones y que para el 2026 pasen a $17.557,89 millones. En este monto se incluyen el IVA, el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), Impuesto a la Renta, Impuesto a la Salida de Divisas y más.

¿A dónde van esos fondos públicos recaudados por IVA?

El dinero que el SRI recauda por IVA y que es dinero que entrega el pueblo, es administrado por el Gobierno, quien tiene la obligación de financiar con ello servicios públicos esenciales como salud, educación, seguridad y programas sociales.

La mayoría de las personas no recibe una devolución del IVA pagado, solo lo hacen dos grupos vulnerables en el país: adultos mayores y personas con discapacidad.

No obstante, en los últimos años, miles de quejas se han levantado porque personas beneficiarias con este derecho no ven restituido dicho impuesto.

De hecho, recientemente un grupo de adultos mayores puso una acción de protección por el atraso en la devolución del IVA, que una jueza negó. Un recurso que buscaba obligar al Gobierno de Daniel Noboa a cumplir con los pagos atrasados.

Los afectados aseguran haber permanecido meses a la espera de estos pagos, sin tener respuestas desde el Estado de cuándo podrán recibir el dinero, el que usan para cubrir gastos de salud, alimentación y medicinas.

¿Cuánto debe el Gobierno este año entregar por devolución de IVA?

El Ministerio de Finanzas, en un oficio presentado como prueba, aseguró haber transferido 328 millones de dólares al Servicio de Rentas Internas (SRI) hasta el 30 de septiembre de 2025 para atender pagos pendientes por la devolución del IVA, pero el SRI, en cambio, afirmó que solo recibió 118 millones.

La diferencia es de 210 millones de dólares. “¿Dónde está la plata?”, cuestionan los adultos mayores.

