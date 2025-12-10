BCE aumenta encaje bancario y permite inversión en bonos del Estado

La resolución permite que hasta el 75% de las reservas bancarias se inviertan en bonos del Estado

La JPRFM es el máximo órgano de gobierno del Banco Central del Ecuador (BCE).

La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM) modificó los requerimientos de encaje bancario y permite que hasta el 75 % de estas reservas se inviertan en bonos del Estado. Según expertos consultados, la medida responde a las necesidades de financiamiento fiscal del gobierno.

El encaje bancario es el porcentaje de depósitos que las instituciones financieras deben mantener como reserva en el Banco Central del Ecuador (BCE). Este instrumento garantiza la liquidez del sistema y protege los depósitos.

Los principales cambios incluyen:

Un incremento del encaje para bancos privados con activos superiores a $1.000 millones, que pasa del 4% al 5%.

que pasa del 4% al 5%. Los bancos menores mantienen el 4%.

Para las cooperativas del segmento 2, el requerimiento aumenta del 2% al 2.5%, mientras que las del segmento 1 y mutualistas conservan el 4%.

¿Por qué aumento el encaje bancario?

Verónica Artola, ex directora del BCE, considera que la verdadera motivación es la crisis fiscal. "El fondo de esa resolución es porque necesitan plata. La situación fiscal es supercomplicada", explicó.

La resolución permite que las entidades privadas inviertan hasta el 45% de sus reservas en instrumentos del Ministerio de Economía y Finanzas con plazos de hasta 360 días. Para las públicas, este porcentaje llega al 75%.

Esta característica representa un cambio fundamental en la filosofía del encaje bancario. Tradicionalmente, estas reservas debían mantenerse en efectivo en el BCE para garantizar liquidez inmediata. Ahora, una porción significativa puede destinarse a papeles de deuda del Estado.

Francisco Borja, experto monetario y profesor de la Universidad San Francisco, expresó preocupación por esta modificación. "Lo riesgoso es que esto debería mantenerse como liquidez pura", señaló, advirtiendo que invertir las reservas en bonos reduce la capacidad de respuesta inmediata del sistema financiero.

Este cambio podría generar un efecto contrario al esperado. Borja advierte que los bancos buscarán compensar esa pérdida de liquidez manteniendo más recursos en el exterior. "Los bancos van a aumentar sus reservas líquidas en el exterior para asegurarse su liquidez", explicó.

Artola calificó la medida como "una jugada bastante hábil del gobierno", ya que en lugar de tener recursos "parqueados" en el BCE sin rentabilidad, ahora pueden dirigirse al financiamiento estatal.

Sin embargo, advierte sobre los riesgos en el contexto fiscal actual. "En esta situación fiscal sí lo cogería con pinzas, porque el Ministerio de Finanzas puede empezar a posponer los pagos y hacer bonos revolventes", explicó.

¿Cuáles son los plazos para aplicar la normativa?

La resolución establece cronogramas diferenciados para la implementación, de la siguiente manera:

Los bancos privados, cooperativas del segmento 1 y 2, cajas centrales y mutualistas deberán cumplir con los nuevos requerimientos entre el 15 y 21 de enero de 2026.

Las cooperativas del segmento 3 tendrán un plazo adicional, hasta el período comprendido entre el 4 y 10 de junio de 2026.

El plazo diferenciado para cooperativas responde al principio constitucional que permite normativas específicas para el sector popular y solidario, considerando que incluso aumentos menores como el 0.5% representan esfuerzos significativos para estas entidades.

Impacto en el sistema crediticio

Los expertos consultados difieren sobre las consecuencias de la medida en el otorgamiento de créditos. Artola considera que el impacto será limitado porque el problema actual no radica en la disponibilidad de recursos del sistema financiero. "La economía está detenida y de acuerdo a las encuestas que el propio Banco Central hace, no hay demanda de créditos", explicó la ex directora del BCE.

Borja, por el contrario, advierte que la medida sí podría reducir la colocación crediticia. El economista prevé que los bancos restringirán especialmente los préstamos dirigidos a segmentos distintos al empresarial, que tradicionalmente constituye el "puerto seguro" de estas instituciones. Esta contracción se produciría porque las entidades necesitarán mantener mayores reservas líquidas en el exterior para compensar la pérdida de liquidez inmediata.

