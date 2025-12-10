Salario Básico 2026: ¿Cuánto subirá y quién lo definirá tras falta de acuerdo?

En diciembre, además de navidad y fin de año, hay otro acontecimiento en Ecuador que llama la atención a todos. Se trata de la definición del Salario Básico Unificado (SBU) para el siguiente año. Representantes de los empresarios y trabajadores comenzaron a reunirse este mes para presentar sus argumentos de cuánto debería ser el aumento del SBU, que actualmente está en 470.

Los empresarios argumentan que solo debería subir 8 dólares, mientras que los trabajadores creen que el alza tiene que ser de 20. En el medio está el Ministerio de Trabajo, liderado por Harold Burbano, que ejerce una función de mediador entre ambos bandos para tratar de llegar a un valor que satisfaga a los dos lados.

Por ahora, hasta el 10 de diciembre del 2025, no hay acuerdo. Si esto persiste hasta el 20 de diciembre, fecha límite para definir el nuevo Salario Básico Unificado, la ley dice que es el Ministerio de Trabajo el que establece el aumento. Lo hace mediante fórmulas que toman en cuenta varios indicadores como la inflación, el valor de la canasta familiar, etc... Que es lo que ha pasado en los últimos años.

¿Cuánto subiría el Salario Básico Unificado (SBU) en Ecuador?

Según lo que ha mencionado el ministro Burbano, el alza estaría entre los 11 y 15 dólares, que es lo que proponen desde la Cartera de Estado. Ya que ese valor es un punto medio entre lo que piden los empresarios y los trabajadores.

Además, es el número que le aparece tras aplicar el artículo 118 del Código de Trabajo, considerando la inflación acumulada del 2025 más la proyección del Índice de Precios al Consumidor para el 2026, que según el INEC oscila entre 2,51% y 3,20%.

El nuevo salario básico entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2026. CANVA

Palabras del ministro Burbano sobre este tema

"Creo que la próxima reunión, que tal vez sea esta semana o máximo la próxima, ya tendremos un acuerdo. El país necesita un mensaje de paz, un mensaje de apoyo, un mensaje de acuerdo", señaló el Jefe de esta cartera de Estado.

"Si me toca fijar a mí, obviamente tendré el tope más alto de este cálculo técnico, si es que me toca hacerlo de manera impositiva", añadió.

