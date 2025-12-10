El nuevo precio es 25 centavos más que el costo de 2025 que regirá hasta el 31 de diciembre

La caja de plátano para el 2026 se fija en $7,75

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) informó que, para el próximo año, 2026, la caja de plátano de 50 libras se fijó en $7,75. Una decisión acordada con los productores y exportadores de ese producto.

El nuevo precio representa un aumento de $0,25 frente al precio de la caja en 2025, el cual estará vigente hasta el 31 de diciembre. La decisión se tomó durante la jornada conocida como la Mesa de Negociación para fijar el PMS del Plátano, realizada el 8 de diciembre, en la que se analizó el comportamiento del mercado, se revisaron criterios técnicos y se escucharon las propuestas de todos los actores de la cadena productiva, según indica el comunicado del MAGP.

“Este acuerdo garantiza un valor justo para los productores y contribuye a mantener la competitividad del sector”, añade el escrito.

Cada año, el incremento busca fortalecer la competitividad nacional y cubrir los costos de producción en un entorno de alta demanda internacional y teniendo en cuenta que Ecuador es el segundo mayor exportador mundial de plátano, detrás de Guatemala.

Desafíos que atravesó el plátano en 2025

En 2025, el plátano ecuatoriano atravesó por momentos difíciles. Según la Asociación de Exportadores de Plátano del Ecuador (Asoexpla) y la Fenaprope, se reportó que entre 20% y 30% de los contenedores exportados cada semana estaban dañados, lo que afectó la competitividad y provocó reclamos de compradores internacionales.

Además, la propagación del Moko bacteriano y la Sigatoka Negra, junto con lluvias intensas, encarecieron los costos de producción, redujeron la calidad del plátano verde y se incrementó el precio al consumidor final, por varios meses.

