Tras salir de la COVID, que asegura le dio muy suave y por primera vez, desde que estalló la pandemia, Ilse Olivo, la rubia del recordado grupo Flans, volvió a viajar, a correr y a ponerse en forma.

Así comenzó su diálogo con EXPRESIONES para conversar del próximo show que junto a Pandora ofrecerán este 18 de agosto en el Centro de Convenciones de Guayaquil, como parte de su gira Inesperado Tour. “Está padrísimo lo que estamos haciendo desde el año pasado, en el inconsciente colectivo siempre estuvo la idea de juntarnos, así nos lo decía la gente, pero las Pandora estaban en lo suyo, nosotras en lo nuestro”, afirma la intérprete de éxitos como Bazar y Las mil y una noches.

La vocalista sostiene que tuvo que venir el coronavirus para terminar con los pretextos y aprovechar la oportunidad de estar juntas en el mismo escenario. “Las dos agrupaciones dijimos que sí y aquí estamos”.

Pero este no es el primer tour de Flans. En 2019, ya había hecho uno y con fechas escogidas, pero Ivonne decidió que no iba a estar más con sus compañeras, por eso Ilse y Mimi cumplieron los compromisos sin ella.

“Nos mandó amorosamente a volar y es así que continuamos nosotras con una gira al lado de Parchís, Los Chamos, MDO, dos Timbiriche y Fandango. Fue una experiencia increíble, pero corta porque ellos no contaron con un buen administrador”, confiesa la también recordada actriz de María Isabel.

ALGO DE HISTORIA

Ilse siempre fue la más carismática del terceto mexicano que a mediados de la década del 80 popularizó temas como Bazar, Tímido y No controles. Cortesía

Pandora y Flans, dos conjuntos musicales, opuestos en su estilo, surgieron en 1985. Mientras las primeras eran totalmente baladistas, las segundas formaron parte del pop latino que estalló en esa época junto a otros exponentes como Mecano, Soda Stereo, Hombres G, Olé Olé y Los Prisioneros.

“Era chistoso, porque recuerdo que nosotras a veces nos encontrábamos con María Fernanda Meade y las hermanas María Isabel y Mayte Lascuráin en los aeropuertos. Ellas fueron el día de nuestro lanzamiento en casa de un tío de Mimi, nunca fuimos rivales, festejaban con nosotras y la amistad siempre estuvo presente”.

Olivo está contenta que luego de más de tres décadas hayan podido reunirse para una gira y exponer sus talentos al unísono, “algo que era impensable antes porque las veíamos como clásicas, mayores (risas), tuvimos que halarlas y que se metan porque ellas iban a su tiempo”.

"JUNTAS SONAMOS PODEROSAS"

Las agrupaciones mexicanas por primera vez compartirán el mismo escenario en Guayaquil. Cortesía

La sinergia de las mexicanas ha dado como resultado un sonido moderno y actual. En gran parte ese logro se lo deben a sus respectivos directores artísticos. A criterio de la exjurado de La Academia, ellos se llevan gran parte del mérito porque, respetando la esencia y personalidad de cada integrante, el resultado ha sido óptimo.

Suenan súper modernas y actuales, los directores artísticos se llevan gran parte del mérito porque pese a que se salió de la zona de confort, se respetó la esencia y personalidad de las cantantes de Inesperado Tour.

“Pandora es muy rica en armonías y a nosotras como Flans nos encanta esto de hacer las voces, fusionándonos, no te imaginas, sonamos poderosas”.

El repertorio es variado y cada conjunto tiene su espacio, pero también se unen intercambiando melodías que llegan a la gente. El público disfrutará de clásicos como Solo él y yo, Cuando no estás conmigo, No puedo dejar de pensar en ti, Cómo te va mi amor, Me he enamorado de un fan y No controles.

“Hay un mosaico de emociones y de euforia, de quienes crecieron con nosotras y de la nueva generación que nos descubre gracias a la tecnología o porque lo escucharon de sus padres. La gente corea, llora, baila, recuerda, se siente tan bonito”, indica Ilse Olivo.