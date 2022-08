Que Lolita Cortés (51) haya elogiado la participación musical de la ecuatoriana Mar Rendón, a lo largo del reality La Academia, es algo que sorprende, pues la artista mexicana es conocida por su filosa lengua y comentarios lapidarios. Y es que cuando la Cortés dispara, da a quemarropa.

Entre sus 'víctimas' podemos citar a Yuridia, Jolette, Ilse, de Flans, y en esta temporada y más recientemente sus colegas Alexander Acha y Horacio Villalobos.

Sin embargo, su aparente dureza pudiera responder a lo que vivió de niña y adolescente. No solo fue abusada sexualmente, también experimentó bullying mientras formó parte del musical Vaselina en 1984.

Su talento era innegable y lo llevaba en los genes (hija del actor Ricardo Cortés y sobrina del compositor José Alfredo Jiménez), pero según ella mismo contó en el documental Historias engarzadas, no la dejaron surgir en la clásica obra, pues las estrellas en ese entonces eran los componentes del grupo Timbiriche: Sasha Sokol, Paulina Rubio, Benny Ibarra, Alix Bauer, Diego Schoening y Erik Rubín.

La producción de Julissa fue un suceso en México, pero Lolita, pese a su extraordinaria voz, fue seleccionada como suplente y nunca pudo integrarse al resto del elenco ni ser primera figura, pues se burlaban de su condición social. "Es como estar en una escuela, yo me imagino este tipo de películas como 'Mean girls' y cosas así, yo era como la nerd. Fue muy difícil para mí, no hay recuerdos lindos, no son los mejores", dice.

La llamada reina de los musicales, por su habilidad para cantar, bailar y actuar, menciona principalmente a Alix (Bauer) quien, según ella, siempre trataba de hacerla sentir mal y marginarla. "El problema era que yo decía 'bueno, a mí demuéstrame que son muy talentosos', pero ella me respondía con '¿tus pantalones no son de marca?' o '¿qué países conoces?'", recuerda Lolita en una de sus tantas entrevistas, colgadas en YouTube, en las que se refiere al tema.