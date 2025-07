Álvarez: “Quedará en la historia que la Prefectura paralizó el desarrollo”

Durante su enlace radial de este miércoles 30 de julio, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, volvió a cuestionar la suspensión de la obra vial en Los Ceibos. Se refería al paso a desnivel proyectado en la avenida del Bombero, una de las soluciones de tránsito más ambiciosas en ese sector del noroeste de la ciudad, según ha dicho.

“A mí me da pena que la Prefectura del Guayas, que tiene que colaborar para el desarrollo de Guayaquil, nos haya dado el registro ambiental y ahora, a dedo, nos lo quite”, dijo Álvarez, señalando a la gestión de la prefecta Marcela Aguiñaga.

El alcalde aseguró que el Municipio comparecerá en el procedimiento administrativo abierto por la Prefectura, pero deslizó dudas sobre su objetividad: “¿Cómo creen que termine el debido proceso? (…) Nos van a decir que para ellos hicimos todo mal, así que quedará en la historia que la Prefectura del Guayas paralizó el desarrollo de Guayaquil con la obra en Los Ceibos”, subrayó.

Una obra convertida en campo de batalla política

El conflicto, como ha venido publicando EXPRESO, inició el pasado 10 de julio, cuando el Ministerio del Ambiente (MAATE) notificó presuntas irregularidades en el permiso ambiental del proyecto. Basándose en eso, la Prefectura del Guayas —que tiene competencias ambientales delegadas— ordenó la suspensión temporal del paso a desnivel.

La tensión escaló días después, el 24 de julio, cuando Ambiente pidió formalmente a la Prefectura que revoque el permiso. Esto desató la reacción del alcalde Álvarez, quien ha calificado la medida como “inconstitucional”, “sin fundamento técnico” y “motivada políticamente”.

“No vamos a cortar ni un árbol. Es cemento sobre cemento”

En un video publicado el 27 de julio, Álvarez aseguró que el proyecto no afecta zonas verdes y que, por el contrario, se plantarán miles de árboles como parte del plan compensatorio. “No vamos a cortar un solo árbol. Vamos a sembrar miles. Es cemento sobre cemento”, enfatizó.

Las actividades de construcción de los pasos a desnivel en Los Ceibos fueron paralizadas el 10 de julio. ÁLEX LIMA

Y cuestionó directamente al MAATE, asegurando que el “Ministerio del Ambiente quiere que se revoque un permiso legal sin pruebas, sin inspección, sin estudios técnicos. Guayaquil no puede pagar el precio de una obediencia ciega”, sentenció.

El alcalde también defendió el derecho a la movilidad y al desarrollo urbano, citando la Constitución. “No puede parar la obra en Guayaquil. Hemos cumplido con todo. Su equipo técnico y legal lo sabe”.

Aguiñaga: “Aplicar la ley no es obediencia ciega, es responsabilidad”

Frente a las acusaciones, la prefecta Marcela Aguiñaga respondió en una publicación difundida el 29 de julio. “No he revocado ningún permiso. Lo repito: no he revocado ningún permiso”, agregó en un video de casi 5 minutos.

Explicó que la decisión de suspender temporalmente el proyecto se dio por disposición del MAATE y que la Prefectura abrió un procedimiento sancionador, no una revocatoria directa. “El permiso ambiental no ha sido revocado. Está bajo análisis. Se respeta el debido proceso y el derecho a la defensa”, subrayó.

Además, recordó su experiencia como ministra del Ambiente y como experta en derecho ambiental: “Sé perfectamente qué ley aplica y cómo se aplica. Este procedimiento está apegado a la ley”.

Uno de los puntos más sensibles ha sido la insinuación del alcalde Álvarez de que detrás de la suspensión hay intereses políticos. Sobre esto, Aguiñaga dijo que su función no implica hacer fastidiar al alcalde.

“No estoy aquí para pelear con el alcalde, ni para fastidiarlo. Soy guayaquileña. Amo a mi ciudad. Pero tengo que cumplir con mi responsabilidad”, alegó.

También reiteró que no hay motivaciones partidistas. “Mi compromiso no está con partidos, ni con simpatías. Está con Guayaquil, con la ley y con los ciudadanos”.

Mientras el paso a desnivel continúa paralizado, el Municipio de Guayaquil deberá presentar sus pruebas de descargo ante el comisario ambiental. La resolución final , según dijo Aguiñaga, dependerá de los hallazgos del procedimiento administrativo sancionador y de lo que dicte la normativa ambiental vigente.

