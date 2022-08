La actriz Anabel Gutiérrez murió en Puebla (México), faltando un mes para celebrar sus 90 años de vida.

En la televisión se la recuerda por dar vida a la mamá de la ‘Chimoltrufia’, una de las creaciones de Roberto Gómez Bolaños, dentro del seriado Chespirito.

Precisamente en 2019, Gutiérrez contó al programa 24xSegundo los desencuentros que mantuvo con Florinda Meza, quien cuestionó su desempeño actoral en la pantalla chica, diciéndole “te enseñaré a ser actriz”. Algo que le llamó la atención a la misma Gutiérrez, ganadora de un Ariel y cuyo nombre quedó inscrito en la era dorada del cine mexicano, grabando incluso al lado de estrellas como Dolores del Río y Jorge Mistral. "Me llevé bien con todos, menos con ella (Meza). No digo que sea mala persona, pero tenía un carácter muy difícil y me hacía dar muchos corajes", manifestó.

Su sobrino, el comunicador José Luis Arévalo difundió la noticia en sus redes sociales. “Seis horas después de despedirnos y de haber recibido su bendición, murió la noche de este domingo mi adorada tía Anabel Gutiérrez. QEPD… siempre te recordaré!”, escribió en su mensaje, en el que adjuntó una foto donde se aprecia a Gutiérrez.

Entre su filmografía destacan las cintas Deseada (1950), Muchachas de uniforme (1951), Rostros olvidados (1952) y Escuela de vagabundos (1955).