Uno de los mayores impulsores del golf en Ecuador es Abdallah Murtinho. Ganador de varios torneos dentro y fuera del país, aceptó responder El Cuestionario de EXPRESIONES.

¿Usted es un Tiger Woods en Ecuador?

Sería chévere ponerlo así, él es un gran jugador, yo más bien soy un promotor del golf, un deporte que impulso. En algún momento jugué muy bien y gané algunos torneos y fui nombrado el mejor jugador del país por algunas asociaciones.

¿Qué tiene el golf de especial que difiere de otros deportes?

La integración que tienes dentro del juego y la comunicación que tienes con otras personas, el alcance y llegar a conocer gente que no hubiese sido posible si no jugabas esas cinco horas que estás en la cancha.

Nómbreme a esas personas.

En un viaje reciente a Saint Andrews (Escocia), gracias al golf me topé con el asesor del presidente de Brasil, de ahí golfistas que conocí en dos mundiales como Matt Kuchar y Sergio García, Jamie Donaldson. Jugué tres veces contra Camilo Villegas.

¿Su hoyo más recordado?

El hoyo 1 del Country en una clasificación para jugar en un Sudamericano.

¿Cuántas veces se le ha borrado el casete en el hoyo 19?

(Risas) Muchísimas, yo fui muy fiestero, no me desbordaba pero si quieres llegar a un buen nivel, no tienes vida. La gente que entrena para el PGA Tour tiene que dejarlo todo.

¿La vida le ha dado palo o usted le ha dado palo a la vida?

Yo le he dado palo a la vida.

Me gusta esa frase.

He tenido mucha suerte, fui a jugar sin auspicios, con plata prestada, conseguía muy poco dinero de los sponsors. Es difícil, porque por más que tengas amigos, nadie quiere tirar plata en algo que no cree. Igual jugué 10 años fuera del país.

Abdallah ha competido dentro y fuera del país con grandes de este deporte como Camilo Villegas y Jamie Donaldson. Christian Vásconez

¿A qué otras cosas le pone swing?

Al baile, pues (sonríe), cuando ya está la fiesta me lanzo, he aprendido a viajar. Yo viajé mucho por el golf, pero ahora sí lo disfruto.

¿Su mejor embocada?

Haberme casado, encontrar a la persona que tengo ahora (Estela Delgado). Me movía mucho, hice cosas buenas, pero que se perdían por diversos lados, ella apareció, lo encarriló todo y ahora veo los frutos, los palpo y veo la magnitud de lo que hago.

¿Sus mejores palos cuáles han sido?

Casi siempre he jugado con Titleist.

¿Golfista desde los 4 años?

Mi padre siempre quiso que pegáramos una bola antes de caminar. Él jugó mucho golf, mi tío Danilo es un gran jugador y fue campeón sudamericano, desde ahí viene la historia de los Murtinho.

Me dicen que usted tiene un TOC con el orden.

En temas de mis palos de golf.

¿Y la ropa?

Obvio, la ‘cachina’, siempre me gustó vestir bien.

Pero me dicen que es ordenado hasta en la ropa sucia.

Sí, eso sí. Soy algo temático. Igual con mi carro siempre está pulcro, lo lavo cada lunes. Cuando voy a jugar un torneo, todo está ordenado, desde mis palos hasta las medias, los zapatos y toda la ropa. Mi maleta es perfecta y al regreso, un desorden (risas).

Entre sus otros deportes están el tenis y la natación. También es aficionado al fútbol americano. Christian Vásconez

¿Y para qué es malo?

Para las finanzas.

¿Es cierto que no dice malas palabras?

Trato de no decirlas y escucharlas en mi entorno me parece horrible. En mi casa o estando con mi familia, jamás las escucharás.

¿Fan de las ensaladas?

Sí, pero lo que más como son hamburguesas.

¿Por algún tiempo su día favorito fue el domingo?

Era chévere por el sabadero, terminaba un torneo de golf y me pegaba los tragos, jugaba mal, desahogaba mis penas o ganaba y celebraba. El domingo salíamos del Country directo a mi casa.

TAMBIÉN DEBE SABER QUE...

Es barcelonista a full y su jugador eterno es Marcelo Trobbiani.

Por un tiempo jugó fútbol, pero lo dejó por la natación y posteriormente por el golf, deporte que también enseña.

De niño se creía Steven Spielberg y grababa películas con su familia.

Fan de Batman, Star Wars y Mazinger Z.

Varios de sus cumpleaños los celebró en Colombia.

Su afición por el tenis la cambió por el fútbol americano.

Es coleccionista de gorras (tiene cerca de 100).

Se considera un nerd escondido.

Confiesa ser un poco sobrado “en boberías, por eso juego golf”.

EN CORTO

*Colores: Azul.

*Olores: El del césped cortado.

*Sabores: Chocolate y dulce de leche.

*Una ciudad: Londres.

*Un lugar para volver: Escocia,” la cuna del whisky del golf”.

*Lecciones: Basar la vida en compartir