Hablar de Sebastián Yatra (27) es citar a una de las primeras figuras del pop latino, cuyo nombre se ha circunscrito en varios países del mundo como sinónimo de éxito y buenas canciones. El colombiano, quien se presentará el próximo 22 de octubre en Guayaquil, como parte de su gira Dharma, nombre del disco que lanzó a inicios de este año, conversó con EXPRESIONES de varios temas alusivos a su carrera y vida personal.

Recuerdo cuando venía a la sala de redacción de EXPRESO hace seis años, como el artista nuevo de Universal. Era un muchacho algo reservado esperando en el tercer piso. Verlo ahora como una figura intercontinental es sorprendente, siendo autocrítico, ¿cómo ve esta evolución y lo que ha logrado hasta este momento?

Ha sido un viaje hermoso. Yo me puse Yatra porque precisamente viene del hinduismo y es un viaje sagrado a lo divino, a la vida, hacia Dios y el amor. Me he dado cuenta que esto no tiene una meta final. Aprendí a aceptar la vida tal como va llegando y a disfrutarlo todo.

¿Y cómo vive Sebastián Yatra?

Vivo en agradecimiento, así he vivido este proceso en sus distintos momento, de formas particulares. Hoy estoy en una etapa en la que me doy cuenta que debo agradecer por todo. Me la estoy gozando hasta cuando subo en una tarima, dando el ciento por ciento.

¿Sí está digiriendo entonces lo que ocurre fuera de su entorno? Hay veces que un artista no tiene conciencia de su alcance, porque vive inmerso en viajes, grabaciones, entrevistas y shows

He tenido momentos así y bastantes, pero también ha habido aquellos de claridad, esa evolución de la que hablas me permite disfrutar ahora mucho más y darme cuenta de lo afortunado que soy. A dejarme de comparar con otras personas y es bonito sentirse especial.

Hábleme de Dharma, su tercer disco de estudio que a diferencia de los otros es el que más ha colaboraciones ha tenido.

En cada canción está mi sello puesto y de todas me siento orgulloso. Acabo de lanzar Contigo, con Pablo Alborán que es arte puro y la amo. Con Lang Lang que es el mejor pianista del mundo presentamos Ulayeh, tema del Mundial para un canal mexicano. También está el remix de Ojos marrones con Lasso, que me alegra mucho por él, porque ha trabajado años en esta carrera.

Tres años sin venir a Ecuador, será su primer show pospandemia por estas tierras.

Estoy listo para cantarles después de algún tiempo. Son tres shows: Quito, Cotacachi y Guayaquil, van a ver una evolución de 180 grados en comparación con los otros que he ofrecido. Todo ha crecido exponencialmente.

¿Qué tan importante son los números para usted? Cuando ve millones de vistas, descargas en Spotify, discos vendidos, etcétera.

Son un buen medidor de lo que está pasando y para saber dónde estas parado, pero no te puede definir. Hay que entender que no importa lo que hagas en tu vida, siempre habrá cosas que tengan mayor enganche que otras, no puedes controlar los números, entonces no debes permitir que incidan en tu estado de ánimo, en tu personalidad o la exposición que tengas en las redes sociales.

¿Como cantante está conectado siempre a la música, o si hay momentos cuando está en casa de soltar el cable?

Mira, no soy tanto de escuchar música. Antes sí era obsesivo, pero cuando puedo, miro para otro lado porque existen otras cosas.

¿Por ejemplo?

Ejercitarme. Disfruto también escalar, el kayak, meditar, leer, hacer yoga, armar rompecabezas.

¿Qué tan importante es la vida espiritual en un mundo como el que se vive ahora?

La parte humana para mí está por encima de la artística y la cultivo cada día.