Sinner vs Alcaraz: día y hora de la final del Masters 1.000 de Cincinnati

Alcaraz derrotó a Zverev y se enfrentará a Sinner, número uno del mundo y vigente campeón en Cincinnati

Alcaraz fue el último en clasificar a la final en Cincinnati tras vencer a Zverev.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner jugarán este lunes 18 de agosto la final del Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos), tras la clasificación del sábado 16 a última hora del español, quien derrotó al alemán Alexander Zverev, con evidentes problemas físicos.

Alcaraz, actual # 2 del mundo, se deshizo de Zverev (# 3) por 6-4 y 6-3 en una hora y 45 minutos, tras numerosas interrupciones; primero por un incidente en la grada y después por el estado físico del alemán.

Todo un duelo clásico

Alcaraz y Zverev llegaban a la semifinal de Cincinnati como los dos tenistas con más partidos ganados este 2025: 52 para el español (53 tras la victoria de hoy) y 43 para el alemán.

Zverev, además, llegaba dominando el historial entre ambos: de los once enfrentamientos disputados, el alemán había ganado seis por cinco de Alcaraz. El último, en las ATP Finals del año pasado, también con triunfo para Zverev.

Sinner, número uno del mundo y vigente campeón en Cincinnati, jugó por última vez con Alcaraz hace apenas un mes, en la final de Wimbledon, donde el italiano puso fin a una racha de tres finales consecutivas perdidas ante el murciano.

Antes de esa cita en Londres, Alcaraz le había ganado las finales de Roland Garros, Roma y Pekín.

Sinner llegó a la final tras acabar por 7-6(4) y 6-2 con el sueño del francés Terence Atmore, un desconocido hundido en el número 136 del ranking que se había convertido en la sensación del torneo.

