El Colectivo Ilaló Verde alerta sobre trabajos ilegales en zona protegida

Hecho. Los vecinos captaron a la maquinaria en medio de la vegetación.

Moradores y activistas del colectivo Ilaló Verde alertaron sobre la presencia de maquinaria pesada realizando trabajos inusuales en la comuna de San Francisco de Baños, en las faldas del volcán Ilaló. La denuncia generó preocupación entre la comunidad, pues la zona forma parte de un área protegida donde, según los vecinos, no deberían ejecutarse este tipo de intervenciones.

¿Dónde está el plan del manejo del Ilaló?

Xiomara Izurieta, integrante del colectivo, señaló que pese a los talleres desarrollados con las autoridades municipales, el tan esperado Plan de Manejo del volcán Ilaló aún no ha sido presentado. Dicho documento debía ser público desde enero de 2025, sin embargo, hasta la fecha no hay avances significativos.

“En octubre pasado se compartió una ordenanza que debía ir acompañada del plan de manejo, pero estaba muy floja, hecha al apuro. Tanto las comunas como la ciudadanía queremos mecanismos de protección y recuperación para el Ilaló, pero no se ha trabajado en un documento sólido. Tampoco se ha definido un modelo de gestión sobre cómo se manejará el volcán”, manifestó Izurieta.

Esta falta de planificación, advierten los activistas, ha abierto la puerta a construcciones y movimientos de tierra no regulados, como el que ahora denuncian en San Francisco de Baños. Ante la alerta, el colectivo solicitó al Municipio de Quito que investigue el origen y los permisos del aplanamiento que se ejecuta en la zona, la cual debería estar sujeta a medidas de protección ambiental.

El territorio del Volcán #Ilaló requiere un manejo integral q contemple y respete los justos reclamos d las comunas, así como las necesidades d otros habitantes e incluso d quienes viven en la periferia del Volcán. Alcalde @pabelml @habitatdequito @ambientequito @SeguridadeQuito pic.twitter.com/GFYOQC0diC — Ilalo Verde (@IlaloVerde) August 17, 2025

El volcán Ilaló, ubicado entre los valles de Los Chillos y Tumbaco, es considerado un pulmón verde estratégico para Quito y sus parroquias rurales, además de ser un espacio de identidad cultural y comunitaria. Sin un plan de manejo, advierten los moradores, el área sigue expuesta a presiones urbanísticas y a un deterioro progresivo de su ecosistema.

