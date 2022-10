José Alberto Molestina es el rostro del periodismo deportivo en el canal RTS.

EXPRESIONES invitó al comunicador, quien alguna vez quiso ser abogado, a que comparta su manifiesto Tengo que decirlo. Aquí sus revelaciones.

1 “Mi papá siempre quiso que sus hijos sean periodistas deportivos y la mejor manera de apoyarnos fue fundar una radio. Hubo ese intento por algunos años, pero por diversas circunstancias no se pudo concretar la compra y la concesión de la frecuencia”.

2 “Empecé comentando ‘Champions’ y 14 años después lo hago ahora para todo el país por la señal de RTS a través de Copa, el programa deportivo por esencia del país. Cumplí mi sueño no solo para comentar sino que confíen en ti para ser el rostro del canal en deportes. Tenemos los derechos para los Juegos Olímpicos de París (2024)”.

3 “Uno de mis grandes referentes siempre fue Andrés Guschmer haciendo buen periodismo, al igual que Carlos Víctor Morales ‘Sensei’ quien para mí es el mejor de todos. También Alfonso Laso, Fabián Gallardo y mi ñaño (Pancho Molestina), porque cuando yo estaba en el colegio él ya era periodista”.

4 “Disfruto mucho de estar con mi familia, con mis panas, soy muy amiguero. En mi departamento algunas farras se han armado, soy más o menos fiestero, me encanta viajar e ir a conciertos, hace poco fui al de Coldplay en Colombia”.

5 “No solo de fútbol vive el hombre. También quiero hablar de Star Wars, Game of Thrones, de cómics y series”.

6 “Si fuera un personaje de Star Wars sería Han Solo, un rebelde con causa, buscando a la princesa”.

7 “En el lado amoroso, estoy soltero, esperando que llegue la reina”.

Fuera del periodismo deportivo, disfruta de los videojuegos, los amigos y la música. Miguel Canales

8 “Cuando no alcanzo a desayunar compró en una cafetería capuchino con vainilla y sánduche de pavo light”.

9 “Me dicen ‘Baby Molestina’ porque si me saco la barba, parezco un niño de 22 años. Los Molestina somos ‘come años’”.

10 “Una vez hice un noticiero con Diego Arcos y no me había dejado la barba y decían que Diego había llevado al trabajo a su hijo (risas). Ya me la dejé y ahora crece de una forma decente”.

11 “La gente que dice que no le gusta el reguetón es aquella que no le gusta salir y se queda encerrada en su casa. Quise ir al de Daddy Yankee pero se me cruzaba con el horario de Copa”.

12 “Soy bueno para los videojuegos. Con mis panas siempre nos reunimos a jugar Smash. Le gané todos los partidos de FIFA 23 a mi amigo Eduardo Adum, sin llorar. También me gustan los juegos de mesa como Dudo”.

13 “Me hace feliz descansar, estar solo a ratos. El domingo para mí es un día de paz, a partir de las 9 o 10 de la noche nadie jode”.

14 “En algún momento de mi vida hubo ciertas designaciones en otros trabajos que sí me amargaban o me cabreaban y me ponían mal, porque no me sentía valorado, pero ya no vivo eso, estoy en otra situación. Lo único que me puede poner mal es si algo le ocurre a alguien de mi familia. Por lo demás de las cosas que están bajo mi responsabilidad, dependen de mí los resultados”.

15 “Solo en el tráfico puteo a diestra y siniestra, es hasta medio terapéutico, pegarle una ‘puteadita’ al man que no pone las direccionales o el que se quiere parquear sin hacer lo propio con las luces, hay que usarlas hermano”.

José Alberto alista su viaje para el próximo mes a Catar. Miguel Canales

16 “El plan A era ser abogado como mi papá. Pensé que era como Suits, básicamente. Es decir; ir, presentar el alegato y hablar frente al estrado, pero no, aquí es papeleo, entonces me di cuenta que no la abogacía no era lo mío”.

17 “Después de una cerveza, me tomaría un buen whisky a las rocas con Ana de Armas”.

18 “Además del periodismo, me apasiona el marketing, gestar ideas, generar productos. En Studio Fútbol soy uno de los socios junto a mi amigo Francisco Limongi. Hemos generado un par de campañas para algunas marcas”.

19 “Me tienta dejar todo e irme a vivir a Asia por seis meses. Una de las cosas más bacanes que tiene el periodismo y más el deportivo es viajar a un montón de lugares. He ido seis veces a Europa y cinco han sido por el fútbol”.

20 “De pelado nunca me imaginé que algún día estaría en Rusia. En 2018 con mi hermano Pancho estuvimos en Moscú y San Petersburgo. En un mes y un poco más estaremos en Catar, brother”.

21 “Hace poco, como embajador de una cerveza, estuve en una final de la Champions, un día previo hubo una convención y pude entrevistar a Clarence Seedorf, nadie se atrevió a hacerlo. Es el único jugador que ha ganado la Champions League con tres equipos diferentes, un crack, un tipazo”.

22 “Proyecto mi carrera y con 32 años he logrado un montón de cosas, estoy en la radio número uno, Diblú. Puede que sea el mimado (sonríe), pero como me dice María Paz quien es mi jefa y amiga, me gano ese título porque todo lo doy al 100%, nunca pongo excusas ni malas caras”.

23 “Tengo amigos en el medio, me alcanzan los diez dedos de la mano, te puedo nombrar a José Carlos Crespo, Diego Ordinola, Andrés Guschmer, Rogelio Arosemena, Carlos Víctor Morales y Fabián Gallardo, a quien no sé si decirle ‘mi abuelito’, un tipazo”.