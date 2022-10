Liliana Rodríguez se queja de la indiferencia de su padre, de quien dice le colgó el teléfono para que no le cuente sus problemas.

La actriz y panelista venezolana de 'Siéntese quien pueda', Liliana Rodríguez, reveló a la prensa de Miami que batalló contra el alcoholismo y su madre, Lila Morillo, fue quien la salvó. “Yo toqué fondo cuando el papá de mi hija me dijo: ‘ya no quiero vivir contigo’. Toqué fondo y me dediqué a beber”.

Verónica Castro le dice adiós a Twitter ante denuncias de presunto acoso sexual Leer más

Según ella, peleó por su matrimonio y sintió un doble rechazo, el de su esposo y el de su padre. “Me dije: si no me quiere mi papá y tampoco me quiere mi esposo, entonces el problema soy yo”.

Un momento que según ella marcó su vida fue cuando intentó llamar a José Luis Rodríguez 'El Puma' y él le colgó el teléfono y la ignoró cuando ella se separó del padre de su hija. “Él no sabía si yo estaba a punto de tirarme de un décimo piso, él no sabía para qué yo lo llamaba”, dijo. “Manejé más de una vez bebida y Dios me libró de cosas horrorosas”, recuerda Liliana, quien superó esta etapa oscura.

La actriz de Gata salvaje y quien es compañera de la ecuatoriana Alejandra Jaramillo en el reality de Miami, también dijo que su madre sufrió muchos desprecios, siendo ella más famosa que su padre José Luis Rodríguez cuando comenzaron su relación.