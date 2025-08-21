¿De qué hablaron Daniel Noboa y Javier Milei en su reunión en Buenos Aires?

Los presidentes Daniel Noboa y Javier Milei se reunieron en Buenos Aires. La apertura comercial fue uno de los temas tratados

Fotografía cedida por la Presidencia de Argentina de su mandatario Javier Milei (d) junto a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, posando en una reunión este jueves.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su homólogo argentino, Javier Milei, mantuvieron este jueves 21 de agosto, una reunión bilateral en la Casa Rosada de Buenos Aires, en el marco de la gira internacional del mandatario ecuatoriano.

El encuentro, desarrollado bajo un fuerte operativo de seguridad, abordó temas prioritarios como cooperación en seguridad ciudadana, combate al narcotráfico, crimen organizado transnacional, apertura comercial y manejo de finanzas públicas.

Según informó la Presidencia de Ecuador, la reunión comenzó con un saludo protocolar y continuó con una sesión ampliada junto a las delegaciones de ambos países. La Presidencia argentina también confirmó el encuentro y difundió imágenes del momento en sus redes sociales.

Seguridad y lucha contra el narcotráfico, ejes centrales

Uno de los principales puntos de la agenda fue la coordinación bilateral para enfrentar al crimen organizado y el narcotráfico, problemáticas que afectan tanto a Ecuador como a Argentina. Noboa y Milei discutieron estrategias para combatir estructuras económicas ilícitas, así como mecanismos de intercambio de información y cooperación técnica en materia de seguridad ciudadana.

Apertura comercial y oportunidades de inversión

Otro de los temas destacados fue la expansión del comercio bilateral. Los mandatarios revisaron cifras de intercambio entre ambos países y coincidieron en la necesidad de impulsar nuevos acuerdos para fomentar la inversión privada.

Según datos oficiales, Argentina exportó a Ecuador por 423 millones de dólares en el primer semestre del año, un aumento del 7,7 % en comparación con 2024, mientras que Ecuador exportó a Argentina por 217,7 millones de dólares, un crecimiento interanual del 45,9 %.

El balance, sin embargo, sigue favoreciendo a Argentina con un superávit de 205 millones de dólares. Noboa destacó la importancia de diversificar el intercambio y abrir nuevos mercados para productos ecuatorianos.

Energía, minería y biotecnología: sectores estratégicos

La agenda también incluyó la cooperación en energías renovables, biotecnología y minería, sectores que ambos países identifican como prioritarios para fortalecer su desarrollo económico. Noboa estuvo acompañado por la canciller Gabriela Sommerfeld y otros miembros de su equipo económico, quienes presentaron proyectos de inversión y oportunidades para empresas argentinas.

Lo que sigue en la agenda de Noboa

Tras la reunión con Milei, Daniel Noboa tiene previsto reunirse con el alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, quien lo reconocerá como huésped de honor de la ciudad. La visita a Argentina forma parte de una gira internacional que ya incluyó Brasil y Uruguay y que busca consolidar alianzas estratégicas en seguridad, comercio y energía.

