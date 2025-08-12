Esta es la agenda de Daniel Noboa por Sudamérica: Brasil, Uruguay y Argentina

La vocera Carolina Jaramillo informó que el ejecutivo mantendrá encuentros con presidentes y empresarios en su gira regional

La vocera del Gobierno Nacional, Carolina Jaramillo, anunció este 12 de agosto detalles de la gira presidencial de Daniel Noboa por Sudamérica, que se desarrollará del 18 al 21 de agosto. El recorrido incluirá Brasil, Uruguay y Argentina, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y abrir nuevas oportunidades de cooperación.

“El presidente busca fortalecer las relaciones bilaterales y abrir nuevas oportunidades de colaboración con la región”, indicó Jaramillo. El primer destino será Brasil, donde Noboa se reunirá con el presidente Lula da Silva para abordar temas de seguridad, educación y cooperación. En ese país también mantendrá un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, como parte de su agenda oficial.

Reuniones clave en Uruguay

El 19 de agosto, Noboa estará en Uruguay, donde se reunirá con el presidente Yamandú Orsi y participará en el Foro de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). Además, asistirá a un evento empresarial que congregará a más de 100 empresarios.

“En Uruguay queremos atraer inversiones en inteligencia artificial, puertos y comercio”, detalló Jaramillo. La agenda incluye encuentros con líderes del sector privado para fomentar la cooperación tecnológica y logística.

Visita a Argentina para cerrar la gira

En Argentina, el objetivo será fortalecer sectores como seguridad, comercio, energías renovables y biotecnología. Noboa sostendrá un encuentro con el presidente Javier Milei, así como reuniones con la Cámara de Diputados, estudiantes y empresarios.

“La gira cerrará en Argentina con una agenda amplia que apunta a impulsar proyectos de alto impacto para Ecuador”, afirmó la vocera presidencial. El Gobierno espera que estas visitas fortalezcan las relaciones internacionales y generen beneficios concretos para el país.

Agenda estratégica en Japón

Del 24 al 30 de agosto, Daniel Noboa mantendrá una reunión en Japón con el primer ministro Ishiba Shigeru. Según la vocera, este encuentro representa una oportunidad estratégica para profundizar las relaciones bilaterales. Durante la reunión se prevé la firma de un memorándum de entendimiento entre Getro y Pro Ecuador, que fortalecerá vínculos comerciales y económicos en energía renovable, agroindustria, pesca y comercio.

