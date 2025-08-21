¿Qué hizo Noboa en su segundo día en Argentina durante su gira presidencial?

El presidente ecuatoriano fue recibido por Javier Milei y Jorge Macri, y fue nombrado Huésped de Honor porteño

El presidente Daniel Noboa cumple este 21 de agosto su segundo día de agenda oficial en Argentina. La jornada se desarrolla en Buenos Aires, en el marco de la visita iniciada el pasado 20 de agosto. Todos los horarios consignados corresponden a la hora local de Argentina. La agenda comenzó con una entrevista concedida al diario El Clarín.

Posteriormente, Noboa mantuvo un saludo protocolario con el presidente argentino, Javier Milei, a las 16:00, en un acto de alto contenido simbólico. Ambos posaron para una foto con la icónica motosierra que sostenía Milei, mientras Noboa portaba un machete, generando un momento llamativo durante la ceremonia

Javier Milei sostiene una motosierra mientras Daniel Noboa porta un machete durante la ceremonia simbólica Cortesía

Reunión ampliada y acercamiento con autoridades locales

Más tarde, a las 16:30, se llevó a cabo una reunión ampliada entre ambas comitivas. “El diálogo con Argentina abre nuevas posibilidades de cooperación en temas económicos y políticos”, expresó la delegación ecuatoriana.

Al caer la tarde, Noboa fue recibido por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, con quien también se realizó una foto oficial a las 18:30. Este encuentro marcó un espacio de acercamiento con las autoridades locales.

Reconocimiento como Huésped de Honor de Buenos Aires

Minutos después, a las 18:35, el mandatario ecuatoriano fue reconocido como Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires, en una ceremonia liderada por Jorge Macri. La jornada concluyó con un saludo protocolario entre Noboa y Jorge Macri a las 18:45. Este cierre reforzó el carácter político y diplomático de la visita, que también buscó proyectar la presencia ecuatoriana en el escenario internacional.

