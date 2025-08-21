Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Donald Trump
El presidente de Estados Unidos Donald Trump.EFE

Ninguna visa es segura: EE.UU. reevalúa 55 millones de permisos vigentes

Una verificación masiva por posibles infracciones busca indicios de inelegibilidad, desde delitos hasta sobrestadías

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves 21 de agosto de 2025, que está verificando a más de 55 millones de personas con visados estadounidenses válidos, en busca de posibles infracciones que podrían resultar en la anulación de los documentos y la deportación de EE.UU..

RELACIONADAS

Un funcionario del Departamento de Estado afirmó que "la verificación continua" que realiza esa entidad, desde el regreso de Trump al poder en enero pasado, "incluye a los más de 55 millones de extranjeros que actualmente poseen visas estadounidenses válidas", sin ofrecer detalles sobre el plazo de la investigación.

"El Departamento de Estado revoca las visas siempre que existan indicios de una posible inelegibilidad, como por ejemplo, indicadores de permanencia vencida, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier tipo de actividad terrorista o apoyo a una organización terrorista", agregó.

El funcionario precisó que como parte del proceso de verificación, se revisa "toda la información disponible, incluyendo los registros policiales o de inmigración, o cualquier otra información que surja después de la emisión de la visa y que indique una posible inelegibilidad" de acuerdo con la legislación migratoria vigente.

Suspenden visas para Gaza

Antártida

Cambio climático en la Antártida tendrá efectos catastróficos en el futuro

Leer más

Como parte de la restrictiva política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado ha cancelado una gran cantidad de visados, incluidos los de centenares de estudiantes extranjeros que participaron en protestas propalestinas contra la ofensiva de Israel en Gaza.

RELACIONADAS

Según el funcionario, desde enero pasado el Departamento de Estado "ha revocado más del doble de visas, incluyendo casi cuatro veces más visas de estudiante, que durante el mismo período del año pasado".

El sábado, el Departamento anunció la suspensión de la emisión de visados de visitante para personas procedentes de Gaza, con el fin de realizar una revisión exhaustiva del proceso mediante el cual se concedió recientemente una "pequeña cantidad" de permisos de entrada por razones humanitarias desde el enclave palestino.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Fabián Fabara negó su sumario disciplinario y la Comisión Técnica del CPCCS lo avaló

  2. Crisis hospitalaria en Quito: Comité de Pacientes del Eugenio Espejo va a la justicia

  3. El misterio detrás de la operación 'Cuy': esto revelaron agentes sobre Leonidas Iza

  4. El 54 % de las empresas que usan la nube exponen datos por falta de ciberseguridad

  5. Juanes y cómo afrontó la pérdida de su hermana en coma

LO MÁS VISTO

  1. Guayaquil: lo que encontró el Municipio en un botadero sorprendió a todos

  2. La vida sin filtros de Catrina Sauvage, la diseñadora que triunfa en línea

  3. Es posible que a José Serrano le convenga ser deportado al Ecuador

  4. Estado de excepción en Ecuador se extiende a estas dos provincias

  5. IESS pide a jubilados y afiliados actualizar datos: guía para hacerlo en línea

Te recomendamos