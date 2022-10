EXPRESIONES abordó el lado poco conocido de la presentadora de RTS quien compartió su manifiesto para la sección Tengo que decirlo.

1 “Siempre estuve en el mundo de los informativos y, ahora que estoy Noticias en la mañana (RTS), me encanta porque es una revista. Me gusta la química que existe entre los compañeros, todo es más relajado”.

2 “Cuando era más joven, quería ser educadora de párvulos porque me encantan los niños. Siempre fue mi sueño, hasta hice prácticas y me encantó la experiencia. Pero desde niña mi verdadera vocación siempre fue el periodismo”.

3 “Me encantaba ver a Hugo Gavilánez en Canal Uno, me parecía un comunicador imponente. Nunca imaginé que años después trabajaríamos juntos, primero en Radio Sucre y coincidimos luego en RTS por doce años”.

4 “De Hugo recuerdo cómo le gustaba aportar con sus conocimientos. A mí me preguntaban cómo lo soportaba y por qué él no me dejaba hablar, pero con el tiempo se invirtieron los papeles (risas). La verdad es que nos llevamos muy bien todo el tiempo y fui su dupla más duradera”.

5 “De mis compañeros, me llevo muy bien con José Luis Arévalo, nos conocemos desde hace varios años. Con Emiliana Valdés, la Nena Gutiérrez y Gabriela Pazmiño, tenemos un chat grupal, las quiero mucho”.

6 “Alzo mi voz de protesta ante la inseguridad. A mi esposo y a mí nos asaltaron hace tiempo, rompieron el vidrio del auto, estaban armados. Fue una situación horrible. Felizmente no he vuelto a vivir algo parecido”.

7 “Me molesta la violencia contra la mujer. No es posible que esto se haya vuelto común. Las estadísticas son sorprendentes. Ninguna debe callar, su silencio hace que esto siga en un círculo vicioso de maltrato que deriva hasta en asesinatos”.

8 “Me encantan los deportes, hago ciclismo y canopy”.

9 “Alguna vez fui modelo y mis maestras fueron Denisse Klein y Ximena Carchi. Aprendí etiqueta y a caminar en pasarela”.

Roselena no se lleva bien con la farándula pero le gustó la experiencia vivida en los Premos Platino (España). Gerardo Menoscal

10 “A mi esposo no le gusta la televisión, pero a mí me apoya en mi profesión. Él trabaja en otra área y suele dar charlas”.

11 “Dicen que soy una persona muy dulce, pero me puede sacar de casillas ser testigo de una injusticia. Me verás molesta dos veces al año. Si exploto, la gente se sorprende”.

12 “No soy una persona rencorosa, me puedes hacer algo hoy y ya mañana se me quita. No tengo raíces de amargura. Olvido rápido”.

13 “Mi casa debe estar limpia, brillante y reluciente. No soy buena para la cocina, pero tengo mi propia sopa (risas). Consiste en ponerle tomate a la sopa de queso”.

14 “Me encanta ayudar a los demás y dar consejos. Un buen periodista tiene el deber de servir a la comunidad”.

15 “La clave del éxito radica en ser uno mismo, auténtico. Mostrarte tal como eres en cualquier lugar. Así como me ven en la televisión, soy con mis amigos, vecinos y compañeros de trabajo”.

16 “Me fascina el coco con limón y me hubiese gustado tomarlo con Cristian Castro, a quien no pude ver en Guayaquil la semana pasada. Sería un sueño hecho realidad (risas)”.

17 “Soy de bailar reguetón y merengue. Me gusta escuchar estos ritmos, pero no voy a ningún concierto. Evito las multitudes por el COVID y pienso en mi madre que es una mujer de la tercera edad”.

18 “La farándula no es lo mío. No me agrada exponer mi vida. Soy reservada en mis cosas y me desagrada cuando observo cómo se denigra y se ataca a los demás”.

Fuera del periodismo sus otras pasiones son el ciclismo y el canopy. Gerardo Menoscal

19 “Me encantó la experiencia de haber cubierto los premios Platino. Recuerdo que en el avión con rumbo a España, fui investigando a todos los nominados. Me fascinó luego entrevistar a Álvaro Monte (el profesor en La Casa de Papel), fue muy amable, una experiencia inolvidable”.

20 “Amo mi profesión y he denunciado casos de corrupción. Se han cerrado establecimientos educativos por trabajos investigativos en los que revelé que expendían drogas”.

21 “Un periodista debe ser imparcial, no puede tomar partido. Está bien que informe y opine, pero nada más”.

22 “Peco con el bolón de verde, puede ser con tres quesos, chicharrón y tocino. Lo puedo comer todos los días. Otras de mis debilidades son el llapingacho y el arroz con menestra”.

23 “Veo películas románticas y también de acción. El diario de una pasión es mi favorita. La he visto 20 veces y siempre lloro”.

24 “Me hubiese gustado representar a María Begoña, la mala de Abigaíl, una telenovela venezolana, pero no me queda el papel de villana, sino de buena, según yo (risas)”.

25 “No le tengo miedo a nada, hasta he visto pasar ratas delante mío. Tengo los nervios templados”.

26 “Sé manejar, pero no conduzco. Si no estoy con mi esposo, tomo taxi. Ya me acostumbré".

CURIOSIDADES

En su último año en el colegio, un test dio como resultado que estaba apta para ser psicóloga, parvularia y periodista.

Lleva 21 años en el mundo de la comunicación. Empezó en Radio Sucre, luego transitó por otros medios como Mundo Canal, Telerama y RTS, donde lleva más de una década.

Reemplazó a Carla Sala en el horario matutino de La Noticia en la comunidad.

Es una periodista multimedia, puede editar, reportar, grabar y enviar material al mismo tiempo.

Fue quien investigó, reveló y expuso al doctor Tito Tomalá, quien hoy está fuera del país.

En el periodismo admira a Luisa Delgadillo.