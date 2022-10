Andrés García confiesa que cada vez se siente más débil. En su canal de YouTube, el artista de 81 años, dijo que la cirrosis hepática acaba cada día con él. Indicó también que le cuesta mucho trabajo levantarse y caminar.

El recordado protagonista de exitosas telenovelas como Paloma, El magnate y Tú o nadie, confesó que no se ha recuperado tras caerse de las escaleras y que aún tiene mucho dolor en el cuerpo, eso sumado a la cirrosis.

“Sigo molido, me duele todo el cuerpo, la espalda, ya no puedo caminar, no puedo casi ni pararme de una silla”.

García, quien se recupera en su casa de Acapulco, detalló que otro problema de salud que padece tiene que ver con una hernia cada vez más incómoda.

Desde los años 60 hasta la década del 90, fue considerado un símbolo sexual dentro y fuera de México. Sus romances con actrices y bailarinas de la época llenaron de tinta diarios, programas televisivos y diversos medios especializadas en prensa rosa.