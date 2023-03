Elocuente, extrovertido, pero siempre con un halo de misterio. Eduardo Andrade, regresa a la televisión ecuatoriana tras algunos años de ausencia. Tanto él como el programa BLN marcan su retorno por la señal de Gamavisión. EXPRESIONES invitó al comunicador a que compartiera su manifiesto en la sección semana Tengo que decirlo.

1 “Me enamoro de cada proyecto en el que estoy. No tengo un favorito. Yo estuve en el nacimiento de BLN, que se llamó originalmente Baila la noche, conducido originalmente por Carolina Jaume y Gustavo Navarro”.

2 “Cuando Jean Paul Prelwittz me confió a mí el programa, me preguntó a quién quería como dupla y lo respondí que a nadie, quería animar solo. Le prometí que en un mes mantendría la sintonía y me aumentaría el sueldo. Así lo hice hasta el último día, hasta que renuncié”.

3 “Me alegro de que regrese BLN (ahora por la pantalla de Gamavisión), porque siendo un proyecto tan bonito, respetado y querido, no se le dio un final como tenía que ser. Combate tampoco lo tuvo, si me lo preguntas. Ahora hay plata (risas)”.

4 “El éxito de un proyecto no responde por el canal donde se lo presente, sino quiénes dirigen y están al frente de él. Es la gente y el contenido lo que levanta un programa”.

5 “Me agradó que mis dos exjefes me hayan buscado (Rocío Dunn y Jean Paul Prelwitzz). Eso habla bien del trabajo y el respeto que te tienen como profesional”.

6 “La gente piensa que cuando dejas de hacer televisión, tu vida se acaba, pues no. Hay que reinventarse. Yo en la pandemia cociné, luego compartí mis viajes. Siempre habrá algo que hacer”.

Antes de embarcarse en el nuevo proyecto de Gamavisión, permanecerá un mes fuera de Ecuador. Juan Faustos

7 “Me hubiese gustado trabajar con Denisse Angulo, mi gran amiga y comadre, pero las cosas no se dieron. Mucho se rumoreó que ingresaba a TC, porque me veían como invitado. En Ecuavisa existen proyectos que se harán a futuro, quién sabe, yo soy de los que va pasito a pasito y tomo lo que está”.

8 “Agradezco que pese a haber estado varios años alejado de la televisión local, seguí trabajando con marcas y en las redes sociales. Eso me permitió continuar vigente. Para lograrlo hay que hacer las cosas bien. No es salir por salir en la pantalla, no hay que quemarse”.

9 “Al que obra bien, le va bien y es importante hacer el bien a la gente. Podré haber salido de algún programa, no en las mejores situaciones o circunstancias, pero nunca me escucharás despotricar contra los canales, mis exjefes o compañeros de trabajo”.

10 “Como figura pública trato de verme bien y hacer deporte, porque se vive de la imagen. Hay quienes por estar fuera se descuidan. Insisto, la vida no termina cuando la televisión se acaba y soy supersincero en decirte que mi prioridad es trabajar en mí, no en la TV”.

11 “Puedo perder los estribos con el desorden excesivo, al igual que la impuntualidad, Siempre he sido así”.

12 “Pienso como Mirtha Legrand, quien dice: ‘Si te ven bien te contratan y si te ven mal te maltratan’. Soy de la escuela argentina, viví cinco años allá. Otro referente es Tinelli”.

13 “Perder a mi papá fue el momento más duro y oscuro de mi vida. Tengo miedo de los golpes emocionales, de volver a experimentar eso con otro ser querido. El problema de esta carrera o profesión es que no se nos está permitido tener un mal día y eso es duro”.

Eduardo afirma ser excesivamente ordenado y temático con la limpieza y la simetría. Juan Faustos

14 “Soy un poco claustrofóbico y eso es terrorífico cuando voy en un avión. Siempre busco los pasillos y en vuelos largos tomo pastillas”.

15 “Me gusta el contacto con el público, pero no voy a conciertos ni a discotecas porque no me agradan los empujones y los lugares en los que no puedo controlar mi movilidad”.

16 “Me da ansiedad cuando estoy en un parqueo y la gente al estacionarse es muy lenta, se demora o ve que estás esperando y se arregla o maquilla”.

17 “La honestidad y el respeto para mí son fundamentales en la gente, eso habla de su cultura y de su país”.

18 “Quien llega a mi casa verá todo limpio, ordenado y en su espacio, previamente escogido”.

19 “Estoy tratando de no estresarme tanto con la hora señalada para hacer algo y ser más flexible con los demás. Me gustaría ser más relajado”.

20 “Del medio siempre he admirado el estilo de Polo Baquerizo, el carisma de Marco Vinicio Bedoya y la energía de Frank Palomeque. De afuera, Marcelo Tinelli, Don Francisco. Desde pequeño creo que tomé lo mejor de cada uno al momento de conducir y animar”.

21 “Me gustaría una dupla con Carlos José Matamoros (sonríe), al final, la pelea es peleando. Nunca hemos coincidido en una tarima o en un escenario, imagínate lo que despertaría en la gente vernos”.

22 “Tengo la manía de llevar dos cambios de ropa en cada show y me la pongo, dependiendo del estado de ánimo”.

23 “Soy alguien demasiado sensible, de signo Piscis, quienes somos muy felices, también podemos estar tristes, por el exceso de emociones, cada persona sabe cómo llevarlas y levantarse”.

24 “No me gusta estar solo, pero he aprendido a estarlo”.

25 “No tiene nada de malo ir al psicólogo, uno tiene que hacer lo que hay que hacer”.

26 “No sé bailar, tengo dos pies izquierdos y eso que he estado en programas de baile, por eso lo maquillo como un show. No me interesa aprender cosas por obligación y que no me llaman la atención”.

TIENE QUE SABER QUE...

En una época trabajó con José Delgado en el espacio Cazatalentos.

El nuevo programa BLN, a decir de Eduardo, será más moderno, en un estudio más grande, con mayor infraestructura, donde la tecnología jugará un importante papel.

Es la primera vez que compartirá un espacio con Karin Barreiro. “Somos diferentes y eso me gusta”.

Esta semana viajará a Asia con Emma Guerrero para grabar contenido. “Su esposo me dijo que cuando viajemos, para salir, la busque a la hora del almuerzo (risas)”.

No se puedo mover de su casa si es que no tiende la cama, así vaya luego la señora de la limpieza.