Su nombre está inscrito en la historia del periodismo televisivo en Ecuador y en el Libro de los Récords Guinness. Más de cinco décadas de trayectoria avalan a Alfonso Espinosa de los Monteros. El comunicador abrió, una vez más, las puertas de su casa en Quito a EXPRESIONES y esta vez respondió El Cuestionario.

Se lo conoce principalmente como comunicador, pero hay quienes ignoran que usted también ha desempeñado otras facetas como actor, escritor, cantante y ahora dobla para Hollywood.

(Sonríe) Los de Paramount Pictures dieron conmigo y encontraron que yo, por ser una persona representativa en el periodismo, podía significar más para la película Dragones y calabozos y después, por mi voz. La grabación se hizo en México, estaban encantados porque me dijeron que podía adaptarla para cualquier personaje del filme y escogimos el de un guerrero. La verdad es que no dura más que tres minutos.

Pero imagínese, su voz en una cinta protagonizada por Chris Pine y Michelle Rodriguez, sé que se estrenará a fines de este mes.

Así es, y lo acepté porque se trata de una nueva experiencia y cualquier reto me motiva inmediatamente. Mientras se pueda hacer algo nuevo, hay que afrontarlo y hacerlo con todo el entusiasmo del caso.

Al igual que su personaje, ¿usted es un guerrero de la vida?

Sí, por supuesto, en todos los sentidos. Trabajo desde muy joven, me hice locutor de radio cuando apenas tenía 17 años y desde ahí pasé por todas las experiencias de la comunicación, televisión, prensa escrita. Ahora llega este proyecto de la película que me sorprende y me siento muy halagado por haber sido escogido.

¿Y cuáles han sido esas batallas en las que salió airoso?

Todas las batallas en la vida son grandes desafíos, dependiendo de la edad, uno tiene o no las facultades para desarrollarlas y se ve obligado a sacar algo más dentro de sí. Dejar a mi familia en Ibarra muy jovencito para irme a Guayaquil, me dio algo de temor, pero lo hice con determinación, porque ese fue mi camino.

¿Y puede nombrarme alguna batalla librada en los últimos tiempos?

Dentro del periodismo, uno está expuesto a muchas cosas y más cuando informa todos los días y confía en su propio trabajo. Pero no todos lo aceptan y las batallas en el terreno periodístico se han vuelto, en cierto sentido, políticas porque a los gobiernos no les agrada la libertad de expresión y que uno los critique. La más fuerte fue la que tuvimos en ese campo en el gobierno de Rafael Correa.

¿Qué siente cuando ve que su nombre es tendencia en Twitter?

Me emociono porque veo que la gente está pendiente de lo que yo digo y hago. Trato de satisfacerla y hacer las cosas bien.

¿Aunque a veces esa tendencia genere polémica o controversia?

Exactamente, eso va a pasar siempre. Habrá alguien por ahí que no te ve bien y critica cualquier cosa que hagas. Eso es parte del oficio, pero hay que seguir adelante, tratando de hacer las cosas como uno cree que hay que hacerlas.

El comunicador no descarta, si se da el caso, retomar la actuacion, una de las facetas que reveló tener cuando empezó en la televisión en 1967. Karina Defas

Hablemos de sus otras facetas, ya que hablamos de películas al inicio de este diálogo, ¿volvería a actuar en una telenovela, evocando su época de galán con Toty Rodríguez?

(Risas) Qué te diré, a lo mejor sí lo hago, porque tengo esa predisposición de meterme en las cosas que a lo mejor no debo. Es difícil a estas alturas, pero bueno, veremos si se presenta la oportunidad.

Usted ha grabado discos, me imagino que sigue cantando.

Es una afición que tengo desde niño, en mi familia siempre hubo cantores y las reuniones eran muy amenas. A mi papá le gustaba sentarnos y escucharnos a mis hermanos y a mí cantar. La música tiene la virtud de unir a la gente.

Retrocedamos a su juventud, ¿qué cantantes o grupos se le vienen a la mente?

Bueno, los de la famosa nueva ola, los baladistas mexicanos como Enrique Guzmán, Alberto Vásquez, todos los de esa generación, con algunos llegué a tratar y cuando canto es con algunos de sus temas o boleros, también melodías italianas, argentinas, estadounidenses, las de poetas como Serrat, Cortez, con todos ellos ensayamos.

¿Y en su época de soltero, fantaseaba con Angélica María o Julissa?

No, para nada. Las veía muy distantes (risas).

¿Y qué opina de la música de Bad Bunny, Ozuna, Karol G, Shakira?

Bueno, de ese grupo se salva Shakira, tiene un estilo único, incomparable y una buena voz. Compone muy buenas canciones, es un talento reconocido, si hablamos del reguetón es música para los jóvenes, la bailan y la disfrutan en otro plano.

¿Le atraen los filmes de superhéroes?

No, siempre me gustaron los de los verdaderos héroes. A mí me agradaban los filmes de grandes cantantes mexicanos como Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís y actores como Arturo de Córdoba. Tenía muy buena memoria, escuchaba cantar a Infante o a Negrete y ya me sabía las melodías al salir del cine. En la actualidad, hay muchas versiones de películas clásicas de Hollywood y estas siguen siendo un referente.

Con todo lo que ha vivido, ¿en qué género de película se categorizaría la vida de don Alfonso?

Más que una película de acción, sería en una trama que se desarrolle con mucha calma, en la que se hablen de cosas importantes y se comparta con el público lo que uno lleva dentro.

¿Cuál es su receta para mantenerse activo y lúcido?

Trabajar con la mente, en la mente están las grandes herramientas para aprender cosas buenas y ser útil a los demás. Nunca estoy descansando, siempre hago cosas, pienso y sigo las noticias y acontecimientos para saber informar. Me gusta leer, escribo y tengo dos libros de memorias que gustaron al público. Si escribo otro, será uno en el que la gente podrá identificarse más cercanamente.

OTROS PLACERES

¿Olores?

Los mejores perfumes.

¿Sabores?

Podría vivir sin comer.

¿Pero qué no falta nunca en su mesa?

Una sopa caliente y el ají, pero me lleno con muy poco.

¿Defectos?

Soy desordenado, me lleno de papeles.

¿Pecados?

No hay pecados, sino distracciones, cosas bonitas que vivo placenteramente.

¿Ante quién se sacaría el sombrero?

Pregunta difícil en un mundo desviado hacia lo malo y lo corrupto, pero sí hay gente valiosa.

¿Alfonso Espinosa de los Monteros?

Responsabilidad, respeto, historia.

¿Qué lo hace perder los estribos?

Yo siempre me controlo y eso me ha permitido trabajar tantos años en la televisión. Por naturaleza, soy de temperamento sereno.

¿Pero qué le disgusta?

Alguna mentira, un criterio equivocado y dado con mala intención, me hace sentir mal, obviamente.

¿Nunca lo veremos entonces gritar o tener un coraje al aire?

Ni al aire, ni dentro del estudio ni en ninguna parte. En la televisión se trabaja con mucha gente y lo más difícil es llevar unas buenas relaciones humanas para que todos hagamos equipo y salgan las cosas bien. De eso me preocupé desde el primer día. He enseñado a la gente que controle su carácter, porque a mí nunca me verán perder la cordura.

DE SUS DUPLAS EN EL SET DE NOTICIAS

Mónica Fernández-Salvador: Linda persona, maravillosa amiga, una de las mejores presentadoras que tuvo la televisión nacional. Era como una actriz de escena, distinguida, natural. Nos deja grandes recuerdos.

Gloria Gallardo Zavala: Mujer muy dedicada y entregada. Llegó a la televisión sin tener idea, pero aprendió rápidamente y adquirió cualidades de comunicadora. Muy trabajadora y exigente, cuidaba hasta el mínimo detalle. Sigue en primer plano.

Teresa Arboleda: Mi mejor compañera, diría yo. Estuvo más tiempo conmigo, una persona que le gustaba aprender y es alguien a la que la gente sigue extrañando, preguntan por ella. Con esa huella profunda, demuestra que siempre tuvo las mejores cualidades de hacer un buen trabajo para comunicar en la televisión.

Denisse Molina: Una linda chica, muy inquieta, siempre trató de hacer algo nuevo. Ahora que está al otro lado del mundo, no se desconecta de Ecuador, continúa hablando de cosas nuevas, interesantes, es una persona de muchos valores.