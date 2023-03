Inicialmente, Gloria Gallardo se dio a conocer como comunicadora y presentadora de noticias. Luego incursionó en la función pública, destacando como promotora cívica, concejala, asambleísta, adentrándose de lleno en la política. En los últimos años sobresalió como presidenta de la Empresa Pública Municipal de Turismo. Su cuestionada salida ha generado debate y por eso consideramos oportuno que responda El Cuestionario.

Usted que hace 30 años junto a León Febres-Cordero rescató el civismo, el amor y el orgullo de sentirse guayaquileño, ¿no cree que merecía un agradecimiento y reconocimiento público de la Alcaldía por su gestión durante todo este tiempo?

Yo ya estoy en la historia de Guayaquil. Soy un ícono, no necesito fiestas ni condecoraciones. Las he recibido múltiples veces, muchas de ellas las guardo en mi corazón y he sido reconocida con amor. Yo escribí con letras de oro las páginas de la historia del Guayaquil contemporáneo y lo he hecho con mi trabajo lleno de pasión y entrega.

Entonces no era necesario un homenaje público.

No necesito más homenajes que la gratitud y el amor de los guayaquileños. Soy la protagonista de esta nueva ciudad, la que le puso guayabera a Juan Pueblo y sus zapatos brillantes. Creamos ‘Guayaquil vive por ti’ y luego ‘Guayaquil es mi destino’. Conseguimos que esta ciudad florezca como destino internacional, ganamos un Óscar del turismo

¿Le gustaría trabajar con Aquiles Álvarez?

Como he mencionado antes, yo ya había anunciado mi renuncia, fuera cual fuera el resultado de las elecciones, ganara quien ganara. No he tomado vacaciones en más de seis años. Me voy con el orgullo de haber servido a esta ciudad hasta en la pandemia, siendo parte de un grupo vulnerable. Nunca dejé de trabajar y logramos reactivarnos y florecer como ciudad. Viví una época hermosa.

Por todo lo que me cuenta, insisto, ¿no cree que fue injusta la manera en que salió?

Mire, cada cual en su vida tiene que responder por sus propios actos. Hay una ley de causa y efecto. Lo que dices y haces, lo recibes para bien o para mal. Hay una justicia divina implacable. Cualquier daño o acto que han tratado de hacerme a mí, no tendrá resultado.

Se habla de venganza, codicia, intriga y traiciones, al mejor estilo de una serie televisiva. Usted es la buena de la historia.

Yo soy víctima de una persecución infame y en la que escogieron a personas para esa misión. Hay un orden divino y todo comenzará a ponerse en el lugar que corresponde. Lo que prevalece aquí es lo que soy y he hecho por esta ciudad. Una vida entera no se destruye de la noche a la mañana y por gente que no representa nada.

Gloria Gallardo, a sus 76 años dice ejercitar diariamente, no solo su cuerpo, sino tambien su mente. G7 Pro

Lo curioso es que Cynthia Viteri fue su pupila y usted la llevó a la función pública. ¿En qué momento se rompió la buena relación que hubo entre ustedes?

Lamentablemente la vida es así, las personas viven hechos o circunstancias que las hacen cambiar y tomar sus propias decisiones, para bien o para mal. Debo reconocer que en los dos últimos años mi trabajo en la Empresa Pública Municipal de Turismo fue muy difícil. Boicots, asignaciones retenidas, hechos lamentables, pero al final la toxicidad no me alcanza.

¿No se siente traicionada?

No vale la pena hablar de traición, cuando para mí lo más importante es tener una vida limpia. Yo suelto y fluyo. Aquí mismo construimos nuestro propio cielo y otros su propio infierno, y quienes han hecho mal ya lo están viviendo.

¿Y la Gloria está en el cielo?

Así es (risas).

Si León Febres-Cordero resucitara por un segundo en este momento, ¿qué diría?

Mire, es mejor que esté gozando de la paz eterna.

Guayaquil vive por ti... ¿y quién vive por Gloria?

Mis hijos, mi familia, mis amigos, los ciudadanos que me dicen que Guayaquil no será lo mismo. No hay mayor felicidad que dar felicidad y hacer el bien.

De Jaime Nebot manifiesta que no hay ninguna relación. De Cynthia Viteri, indica que se queda con la que conoció hace más de tres décadas. G7 Pro

¿Hubo alguien en quien pensó para entregarle la posta?

Hay mujeres líderes que he preparado, que conocen el turismo y estuvieron involucradas conmigo en el trabajo por la ciudad.

¿Quién se le viene a la mente?

No lo diré, porque la pondría en una posición comprometedora. Pero es una persona maravillosa a la que pensé en darle la posta. Siente la misma pasión y amor por Guayaquil. Es una líder y se la recomendaré al alcalde Aquiles Álvarez.

¿Es cierto que se viene un libro en el que no dejará títere con cabeza?

No, ¿cómo va a creer? Se contará a las nuevas generaciones cómo era Guayaquil hace más de 30 años, una cloaca. Hay que escribir y dar el testimonio por la historia. Y habrá también revelaciones de cómo era trabajar con León Febres-Cordero y luego con Jaime Nebot, vivencias de la época.

¿Qué hará después del libro?

Me tomaré un año sabático. Volveré a tocar el piano y seguiré trabajando y vigilante por esta ciudad. Mire, mi mejor edad es la que tengo ahora y la que he disfrutado desde hace más de una década, cuando muchos piensan que hay que jubilarse. Tengo una memoria más lúcida que mis propias colaboradoras. Ejercito no solo mi cuerpo, sino también mi mente.

¿Volvería a la televisión?

Nunca. Ya la viví.

Pero me la imagino en una mesa almorzando como la argentina Mirtha Legrand...

Mire, quiero vivir en paz, no vivir del maquillaje, la producción ni del vestuario. Me estoy desapegando de muchas cosas, estoy vendiendo mi casa. Yo no tengo una fortuna. En el trabajo público solo se hacen millonarios los que roban. No se puede tener tanto dinero cuando usted gana un sueldo. Mi carro, que lo tuve por diez años, lo entregué a una concesionaria en 2019 como parte de pago para otro y terminé de pagarlo en tres años con un préstamo. Ese es mi patrimonio. Mis manos están limpias.

NEBOT, VITERI Y GALLARDO

¿Qué le dijo Jaime Nebot cuando usted dejó el cargo?

Nada. No tengo ninguna relación y nunca me ha llamado por algo.

¿Cómo ha vivido este marzo, el mes de su cumpleaños?

Acabo de celebrar por mis años llenos de vida, no la vida llena de años. Agradezco por los hijos que tengo, por mis 11 nietos y un bisnieto. Soy una mujer de 76 años, buena, generosa, alegre y llena de energía. Los que envejecen mal son los que están llenos de odio, de defectos.

¿Si viera a Cynthia Viteri frente a nosotros en este momento qué le diría?

Yo la pienso a ella como la conocí: sencilla, buena, cariñosa. Me quedo con esa imagen y la recordaré así.

En la última conversación que mantuvimos usted me dijo que si llegara a enamorarse, no sería de un viejo sino de un joven. ¿Cómo va eso? Usted es una mujer apasionada.

(Risas) Yo estoy en una edad de merecer, como dirían en una novela venezolana. Mire, a mí no me interesa tener una relación, ni tener pareja. Ya me acostumbré a ser feliz con mi vida llena y mi familia. Tengo tiempo para mí.

¿No viviría ni siquiera un romances de verano?

No me interesan. Le juro que no.

¿Y su llama?

Mi llama está en mi crecimiento espiritual y lo que he desarrollado con la paz, la armonía. Lo demás es banal.

¿Qué la hace gozar?

Gozo de una buena película, buena música clásica y la de mi adolescencia. Ver la película Elvis y recordar mis 14 años; antes que ver a un hombre que me reclame por la comida, la ropa, la hora. Yo volé como un pájaro cuando me divorcié, me abrieron la jaula para vivir mi vida. He hecho y he dado tanto. Esa es mi mayor felicidad: ser un referente y trascender.

PING PONG

Olores: Chocolate.

Sabores: Café y chocolate.

Amores: Mis hijos.

Colores: El rojo.

Pareja: Ninguna.

Guayaquil: Mi alma, mi vida, mi corazón.

Ecuador: Mi país amado.

Un presidente: Vicente Rocafuerte.

Un alcalde de Guayaquil: José Joaquín de Olmedo.