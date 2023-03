El canal español RTVE estrenó recientemente una nueva edición del programa Cover night, un concurso musical que tiene como jueces a Mónica Naranjo, Chanel, Juan Magán y Miguel Bosé. Ellos califican a las personas que reinterpretan temas que se han convertido en clásicos del pop.

En este marco, el medio internacional Infobae comenta lo que pasó con el competidor Daniel Nosbert. El artista escogió el tema I will survive, de Gloria Gaynor, y ofreció una versión más sobria, con una voz grave y con muy poca instrumentación. Hablamos de un himno de la música disco y de la cultura LGBTQ que se convirtió en un éxito mundial en 1979.

Pues resulta y acontece que a Miguel Bosé, conocido por su talento y su comportamiento nada amigable, no le cayó nada bien el performance y despotricó contra el concursante.

“Esta canción no la puede cantar un hetero; es una canción del patrimonio de la mujer y de la pluma. Tú tienes un aspecto demasiado ‘straight’ (heterosexual)”, indicó.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar.

“La única cosa cuerda que ha dicho ese hombre (Bosé) en los últimos años” es uno de los comentarios que se leen en uno de los tantos vídeos de la plataforma de TikTok con el título ‘La heterofobia existe, y soy fan’.

“Sólo hizo un performance, no fue con la bandera de representar a la comunidad o algo por el estilo”, “Sí estoy de acuerdo con él, ¿pero él con qué se identifica?”, “No puedo cantar ‘Soy una taza’, porque no soy una taza”, son otros de los comentarios que los usuarios han hecho, pero en general, la comunidad de TikTok (en particular la LGBTQ) apoya en su mayoría lo dicho por Miguel Bosé.