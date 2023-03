El reportero de En Contacto Leonardo Quezada, mejor conocido como 'Lacito', conversó con EXPRESIONES por la supuesta acción legal que ha tomado contra él Carolina Jaume, quien asegura que el panelista de Los hackers de la farándula se refirió a ella como una mujer demente.

"Están los vídeos, le dije que estaba ida y que era una mujer vehemente, no demente. Y si así hubiera sido, no procedía legalmente porque no estoy afectando su honra. Pero no es el caso".

Al parecer a la también actriz no le agradó que en el espacio de Ecuavisa se la haya cuestionado por sus incongruencias al aseverar que no tenía para comer cuando luego dijo que ganaba mucho dinero en Telepremier, el canal digital en donde aparece desde la semana pasada como parte del staff de Agárrate.

Carolina Jaume: ahora demandada por su exesposo, Allan Zenck Leer más

Quezada señala que su excompañera "también faltó a la verdad al decir que el dia que estuvo en la cárcel compartió la celda con la Barbie del Sur cuando sabemos que ella se encuentra recluída en otra ciudad". Su sorpresa fue mayor al contactar a los abogados de Carolina Jaume y conocer que no existe ninguna acción legal contra él.