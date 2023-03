Feliz y completa es como se siente en este momento Dora West, la presentadora de En contacto y moderadora de Los hackers de la farándula. Dice trabajar más que antes y dándole duro haciendo lo que le gusta, enfocada y aprovechando las oportunidades que la vida le ofrece en el camino, aprendiendo y sacándole el jugo, pero dejemos que sea ella misma que lo cuente.

¿Qué tal su transición de artista de conjuntos musicales, guiñando con la actuación hasta llegar a la farándula y presentar espacios de variedades?

Me voy más atrás, cuando era parte de la agrupación Piso 4. Qué me iba a imaginar la forma cómo llegaría, pero sabía que lo iba a hacer, siempre fue mi meta. De niña soñaba con dos cosas, estar en la televisión o ser doctora, adivina cuál se hizo realidad (risas). No estudié medicina.

¿Y la música?

Lo mío siempre fue el baile. De hecho cuando Loly Ochoa me invita a formar parte de Kandela y Son estaba en Wilson Dance. Me costó porque todas cantaban y hacían coros. Para mí era algo nuevo, pero como le dije a alguien todo lo que se me ha presentado al frente me he esmerado por hacerlo bien. Nunca pensé en que saliera como fuera. El canto nunca fue mi fuerte, pero no te imaginas, me preparaba a diario y por muchas horas, para que los shows salieran bien, era parte de un grupo.

Digamos entonces que la música solo fue un vehículo para llegar a la televisión.

Totalmente. Pero no conduje ese vehículo como sea, le puse corazón, no podía chocar en el camino. Creo que eso fue lo que hice.

Y en ese camino quiénes fueron puntales decisivos para que pudiera conducir sin contratiempos en el viaje

Wilson Ordeñana y Loly Ochoa, indudablemente. Una mujer con mucha visión, ella sabe cómo pulir a alguien. Tiene un don especial.

Dora comenta que ser exigente y demandar calidad, no es sinónimo de divismo. Fabián Sesen

Y ahora en Los hackers, ¿cómo se siente?

Feliz. Quién no se sentiría así cuando está dentro de un programa exitoso. En un principio era solo tres meses y ya vamos para seis. Un proyecto que ha alcanzado gran aceptación más allá de las críticas. Al programa le va bien y soy parte de él, estoy contenta, aunque me saque literalmente el aire (sonríe).

Le toca ser como la mamá de los pollitos

No tanto. Creo que cada uno de los panelistas tiene su personalidad y su esencia, bastante marcada y definida. Mi rol dentro de ese espacio es ser moderadora y es lo que hago. A mí me dirigen y cuando me dicen que cambie de tema lo hago y si veo una situación que se sale de control tengo el criterio para interceder. Cada uno hace un excelente trabajo, somos un equipo.

Cuando escucha su nombre, acompañado de la palabra diva, ¿qué opina?

Lo único que tienen en común es la letra D y son cuatro letras. Un término mal empleado, catalogan diva a la persona que es exigente y demanda un buen trabajo. Eso no tiene que ver con divismo. Dista bastante. Si sale un producto bueno, todos ganamos.

Es una imagen que no corresponde entonces

Trato de ser amable. Soy de las que llega y saluda a todos, así no conozca. Me gusta crear y estar dentro de un buen ambiente de trabajo. En uno está dejar en él una energía negativa o positiva. Imagínate que en el set o llegando acá para estar en esta producción empiece a tratar mal a este equipo. Te apuesto que quien me peina no lo hará bien y el que me maquilla tampoco lo hará con cariño. Es importante un buen ambiente para crear un buen producto.

La presentadora de Ecuavisa enfatiza que la comunicación siempre fue su meta. La música y el baile solo fueron un vehículo. Fabián Sesen

Entonces confía plenamente en terceros

El otro día que me andaban en las uñas hice alguna sugerencia y esta persona me respondió que ella sabía de uñas y le dije ‘sí, pero conozco mis uñas’. Me explico. No dudo en el profesionalismo de los demás, pero me gusta sentirme cómoda y eso no es ser diva. Jamás he tratado mal a alguien y eso que he tenido experiencias de todo tipo.

¿Hay tiempo para otras cosas?

Ya no ñañito, déjame vivir (risas). Mi tiempo no termina cuando salgo de Ecuavisa. Soy esposa, mamá y ama de casa. Llego al hogar para hacer los deberes junto a mi hijo. Mi vida es un corre corre, pero lo disfruto.

¿Qué piensa de la farándula ecuatoriana? ¿Considera que hay suficientes personajes?

Siempre habrá. Igual creo que estamos en pañales si nos comparamos con otros países. Hay quienes tienen como única misión perseguir a un solo famoso y hasta no duermen por conseguir algo de él. Pero en Ecuador tenemos nuestro propio Hollywood, hay talentos, por eso estoy en contra de la palabra ‘famosillo’.

No considera que los famosos son limitados y se termina hablando de los mismos de siempre, cuando de pronto podrían tocar noticias de gente de afuera.

Hay personas encargadas de medir el contenido. En nuestro caso, el director del programa Pedro ‘Café’ Peñafiel. Pero puedo decirte que quienes más nos ven son las amas de casa. A mi mamá que es una de ellas no le puedes hablar de Channing Tatum, de pronto no lo ubica o quizás sí, pero si le hablas de Marián Sabaté tendrás toda su atención. Es una realidad.

MÁS PERSONAL

¿A quién admiraba de chiquita?

A Daniela Romo, la amaba. Recuerdo que tomaba la enagua negra de mi mamá y me la ponía en mi cabeza. Me ponía sus zapatos que me quedaban gigantes y así iba a la tienda.

¿Qué queda de esa niña?

La esencia. Aún mantengo viva a esa niña. Procuro reunirme con mi madre, mi padre cada semana, sentir ese cariño. Además como toda niña, nunca dejo de soñar.

¿Y con qué sueña ahora?

En seguir creciendo. Estudié Comunicación y es ahí el campo donde quiero seguir desarrollándome. De pronto verme conduciendo Las noches son de Dora (risas), sería el éxito. En lo personal, sueño con ver a mi hijo convertido en un buen hombre. Lo educo para eso. Le pido a Dios que me dé vida para verlo graduado, formando una familia, después de eso que me recoja (sonríe). He disfrutado cada etapa de su vida, desde que lo sentí por primera vez en mi vientre.

Todos evolucionamos, ¿qué cosas dejó de lado?

Antes era muy explosiva, he trabajado en eso. Me controlo y me pregunto ¿para qué?, ¿vale la pena? También en no lastimar siendo demasiado sincera.

¿Hace caso a los comentarios en redes sociales?

Nulo. Totalmente. Hay cosas que te llegan y prefiero no saber ni leer. Yo decido.

¿Amigas ?

Jordana Doylet, Melissa Avilés.

¿Y de la televisión?

Gabriela Díaz y Virginia Limongi. Del medio quiero también a Carolina Jaume, aunque hay cosas que no comparto, pero sabe que la quiero y le digo las cosas cuando es necesario aunque no me haga caso.

PING PONG

¿Qué le molesta?

Que me hagan esperar.

¿Qué la enoja?

La deslealtad.

¿Ha saboreado la traición?

Sí.

¿Ha perdonado?

Quién soy yo para no hacerlo, pero no vuelvo a ser lo mismo.

¿Cuándo es drástica?

Cuando no hay lealtad.

¿Qué la hace reír sin parar?

Mis amigas y sus códigos. Y las locuras de mi hijo.

¿Qué la enciende o seduce?

Las manos de mi esposo.

¿Mascotas?

Seis chihuahuas.

¿Manías?

Sacarme los cuyes y también los de otros.

¿Fobias?

A las ratas, ratones y rateros.

¿Olores?

Tierra mojada.

¿Sabores?

El de la tiza (risas).