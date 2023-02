El economista Alberto Dahik desempeñó diversos cargos en la política ecuatoriana. Entre ellos destacó como ministro de Estado, diputado y principalmente, vicepresidente de la República. Hace algún tiempo se dedicó a la docencia, pero no por eso deja de ofrecer su análisis de la realidad socioeconómica y política del país.

EXPRESIONES lo abordó desde otras aristas para El Cuestionario.

¿Por qué decidió no volver a la política de manera activa?

Creo que las personas cumplen un ciclo. La política hoy requiere un tipo de campaña que va totalmente en contra de mi forma de ser. No se habla de los problemas ni de soluciones reales, sino que se trata de caerle bien a la gente, ser simpático. No se va a fondo y se desacredita la democracia, las campañas dicen una cosa y la realidad es otra.

Usted que experimentó lo que es estar en el poder, ¿extraña aquellos años?

Uno puede añorar la posibilidad de servir, que es lo verdaderamente noble de la política, pero lo que es la fanfarria del poder, no.

Asumo que propuestas no faltaron en todo este tiempo. Alguien lo escucha dando un análisis y diría por qué no es ministro de Economía.

Hay gente joven muy capacitada, la labor de quienes hemos sido mandatarios es estar disponibles para cuando se nos pida una opinión. Estamos en la obligación de dar un contingente al país. Si el día de mañana usted me pide que opine acerca del correísmo, cuyo modelo he combatido, la daré sin problema.

¿Y la Conaie?

Tengo total desagrado para el modelo planteado por la Conaie. Especialmente ciertos dirigentes que no me representan.

¿Y quien lo vio hace más de 30 años en la actividad política y dando combate, se preguntará cómo es su vida ahora?

Una vida dedicada a mi vida profesional, a escribir, a dar charlas, entrevistas, tratar de orientar a la sociedad, ser docente universitario y dirigir el posgrado de la Universidad Espíritu Santo. Disfruto de mi esposa, mis hijos y nietos que los tengo lejos, lamentablemente cuesta verlos.

En todo caso, su vida es más tranquila y sosegada.

Bastante más tranquila, excepto que uno sufre mucho por Ecuador, porque precisamente en el ejercicio de la función de vicepresidente en mi caso que el presidente de la República con mucha generosidad permitió mi participación muy activa en el Gobierno, hace que uno comprenda al país, lo quiera y sufra mucho por sus problemas.

Lleva una vida tranquila en su hogar pero cuando maneja su auto no hay quien lo detenga. Christian Vásconez

Lleva una vida muy sosegada, pero sé que le gusta acelerar cuando conduce.

Mire, hay algo ilógico en Ecuador. Cuando usted se va de Guayaquil a Quevedo, la carretera tiene dos vías y el límite de velocidad es 100 km/h. Cuando se va a Salinas hay cuatro carriles que disminuyen dramáticamente y es el mismo límite de velocidad. Creo que el uno está muy alto o el otro está muy bajo.

En todo caso es un Meteoro, la gente se persigna cuando está en el volante.

No es cierto. Gracias a Dios (toca la mesa) nunca he tenido un accidente, pero yo creo que hay que manejar con prudencia.

Pero me dicen que usted sabe dónde están los radares.

(Sonríe) Obviamente sabemos dónde están.

¿En qué otras cosas es rápido?

En enterarme de qué pasa en el país y tratar de entender sus problemas.

¿En su vida diaria en qué otras ocasiones acelera el pedal?

En el uso del tiempo definitivamente. Me levanto muy temprano y acabo el día tratando de hacer algo.

¿Qué música lo acompaña?

Soy un amante de la música clásica.

¿Bach?

Obviamente, mi compositor favorito y el más grande que dio a luz la humanidad.

¿ABBA?

Un conjunto musical que cuando uno lo escucha lo identifica muy fácilmente, tiene un estilo muy propio.

¿Freddie Mercury?

Un gran cantante, con una voz realmente extraordinaria.

Alberto Dahik hizo gala de su buen humor durante la sesión de fotos para EXPRESIONES. Christian Vásconez

¿Es cierto que es un hombre de ofertas?

Si usted no compra en ofertas, se roba a sí mismo. Si quiere robarse a sí mismo compre al ‘precio normal’.

Hablando de eso, ¿es verdad que usted alguna vez compró 200 rollos de papel higiénico en un Wallmart?

No es verdad que compré 200 rollos, es que exigí que me los entregaran. Había una promoción.

¿Pero 200?

Eso es una exageración, pero sí eran bastantes.

¿Qué pasó con el inodoro portátil?

Bueno, es una gran cosa, le cuento, porque un inodoro portátil sirve cuando sale de excursión, muy práctico y la gente que hace camping lo utiliza.

¿Entonces usted reserva sus gastos?

Tengo mucha prudencia en los gastos. Aprendí desde muy chiquito que el dinero no hay que tirarlo, quienes lo hacen, se lo ganaron sin esfuerzo, lo heredaron o se lo robaron. No es cristiano despilfarrar.

¿En qué no escatima?

Si es un tema de educación, de salud o de los hijos.

Tengo un hijo maravilloso que es músico, vive ahora en Ecuador y se llama Juan Sebastián. Él siempre cree que debo volver a la política, producto de su gran amor de hijo”



¿Cocina?

Sí y es muy relajante.

¿Pastas?

Me gustan mucho.

¿Costillas de cerdo?

Me salen muy bien.

¿Cazuela?

Extraordinaria. Toda la comida ecuatoriana está subvalorada.

¿Tenis?

Soy fanático del tenis.

¿Sufre con Nadal?

Es un jugador fuera de este planeta.

Usted también jugó...

Hace mucho tiempo.

¿Crocs?

Dentro y fuera de casa, seguramente pienso con los pies, porque exijo que estén cómodos.

¿Playa?

Maravillosa, me da la idea del infinito y el movimiento.

PASIONES, MANÍAS Y PERDONES

¿Es cierto que su mayor debilidad es el chocolate?

Creo que cuando Adán salió del paraíso, no fue por una manzana, sino por un chocolate.

Me dijeron que alguna vez tuvo una sobredosis de chocolate...

Eso me pasó en Bélgica. Tuvieron que llamar a un médico porque comí más de lo debido y me dio un cólico. Ahora, a estas alturas de la vida, hay que cuidar el sobrepeso. Me limito mucho.

¿Usted tiene un ritual para hacer café? lo toma frío.

Yo lo tomo así, como refresco. El café caliente no me llama la atención, frío es una bebida deliciosa y lo acompaño de leche en la mañana.

Y no deja que nadie más en su familia haga café.

Yo mismo les preparo.

La cocina es muy relajante, uno se concentra en lo que está haciendo y se olvida de todo lo demás .

¿El órgano?

Lo dejé de tocar hace mucho tiempo, lo dejé de hacer en Costa Rica. No había tiempo.

Hablando de Costa Rica, ¿qué añora de ese país?

Una vida muy tranquila, un país bastante civilizado, una sociedad que no es conflictiva ni tiene odio de clases, con una democracia consolidada y una seguridad jurídica. Extraño eso y a los buenos amigos que quedaron allá junto a los hijos y los dos nietos.

Pero tenía que volver a Ecuador.

Casi casi que nunca me fui espiritualmente.

¿Hombre de perdones?

Totalmente. El que odia lleva una mochila y viajar con una es impráctico. El odio es una pasión estéril, nunca ha generado algo positivo.

¿Habló con León Febres-Cordero antes de morir?

No, él murió cuando estaba en el exilio todavía.

¿Qué le hubiera dicho si se hubiera dado la oportunidad?

No creo que él haya querido hablar conmigo y, bueno, no se presentó la ocasión.