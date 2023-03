Tras finalizar la pandemia, la cantante española Ana Torroja inició su gira Volver, que ha estado llevándose a cabo entre Europa y América. A propósito de sus próximos shows en Guayaquil (30 de marzo) y Quito (1 de abril), la exvocalista de Mecano concedió una entrevista vía Zoom a EXPRESIONES desde Ciudad de México.

Retornará a Ecuador luego de seis años de ausencia, ¿qué significa el nombre de este país para Ana Torroja?

Se me viene a la mente un país al que quiero muchísimo. Una gente muy respetuosa, muy cariñosa y muy apasionada por la música, que la disfruta. Así ha sido conmigo y me imagino que con otros artistas también. Deseo volver a reencontrarme con ustedes y cantar juntos. No sabía que había pasado tanto tiempo que no iba, ya se me hacía largo.

Asumo que el repertorio será más que vasto

Será una banda sonora de la vida del público y de la mía. Imagínate, tengo un bagaje musical de 40 años. Es complicado cuando haces la lista de canciones, siempre nos preguntamos ¿qué dejamos fuera? Al final del concierto hay una parte en que atiendo las peticiones de la gente y me quedo sola en el escenario. A veces me piden canciones de las que no me acuerdo y me las tienen que interpretar y ahí me digo ‘sí, claro, cómo la puedo olvidar’.

Gracias a la tecnología las nuevas generaciones la descubren, ¿está consciente de que es un clásico del pop?

(Sonríe) Sí, sí, soy un clásico. Es como que todos los caminos llevan a Roma. Hay gente que me ha conocido a raíz de unas de mis canciones en solitario, incluso de mi último trabajo Mil razones y hay quienes me conocen desde la época de Mecano o se ha ido heredando de generación en generación. Al final todos llegan a mí o se unen en Ana Torroja.

¿Qué tiene de especial esta gira Volver?

Pues mira, trae todo lo que la gente quiere escuchar. Al final los conciertos son para que la gente te vea y disfrute. Hacer esa catarsis con las canciones que forman parte de tu vida, desde las clásicas. Realmente este show es un viaje por el tiempo. Canciones que todos conocen, desde un medley de Mecano hasta mis éxitos en solitario y de pronto están las más recientes que solo se las saben los seguidores pero que están tan bien hechas que todos las disfrutan por igual.

Todo se conecta entonces

Todo está tan bien conectado y sincronizado, que uno no sabe qué canción es de Mecano y cuál de Ana Torroja. Algunas las hemos versionado un poquito diferente, habrá muchas sorpresas.

La madrileña se presentará el 30 de marzo en el hotel Hilton Colón en Guayaquil, mientras que el 1 de será el turno de la capital ecuatoriana, en el Ágora de la Casa de la Cultura. Jennifer Pochat

Son más de cuatro décadas en los escenarios, un tiempo en el que los artistas vienen y van, otros regresan pero sin el mismo impacto, ¿cómo ha hecho para mantener esa vigencia al que se suma el cariño del público?

Bueno, el cariño es mutuo, el amor recíproco. Todo el agradecimiento que siento por el nuevo público, el de siempre y el que se va, se añade cada día, es una retroalimentación. Y por otro lado, esa frase de renovarse o morir. Soy una persona a la que no le gusta la rutina. Trato siempre de hacer algo diferente, sorprender con el riesgo que eso conlleva porque no siempre das en el clavo. Tengo la suerte, como tú decías antes, que mi voz unifica todo. Entonces puedo jugar con diferentes géneros y diversas formas de hacer música y eso me divierte y me motiva. Me tomo mi tiempo para sorprender a la gente y eso me ilusiona, me pone contenta.

¿Qué queda de la veinteañera con la trenza postiza que llegó a Ecuador por primera vez con el éxito del disco Entre el cielo y el suelo?

Queda todo, pero hemos ido sumando experiencias, aprendiendo, descubriendo, pero nunca debemos de perder esa pureza cuando empiezas y estás abierto con tu mente y con tus ojos para descubrir y alimentarse de cosas y experiencias nuevas. La ilusión es uno de los motores de la vida y creo que eso sigue desde esa Ana de la coleta que decías (risas).

¿Cómo ha sido esa diversidad de sabores, olores y sensaciones que se han quedado impregnados en Ana Torroja desde que radica en México?

Excepto el picante que todavía no tolera mi estómago (risas) soy bastante mexicana. Extraño algunos platos de mi tierra, pero en México no te aburres, hay tanta diversidad de comida y de tan buena calidad. También hay expresiones que utilizo como agarrar, tomar en vez de ‘coger’, en España todo se coge pero acá no (risas). Cuando voy a Madrid me dicen que tengo un cantarín mexicano y eso me hace feliz.

Este viaje de 40 años lo ha hecho por barco, avión, tren, ¿cómo lo ha sentido?

Lo he hecho a pie también. Me agrada pasear y caminar para disfrutar de los lugares y bueno, no ha sido un camino llano todo el tiempo, ha habido sus cuestas arriba, cuestas abajo y sus curvas, pero todo eso forma parte del aprendizaje y ayuda a valorar y agradecer por lo que me ha dado la vida. No puedo estar más que agradecida, pese a las piedras que encontré en el camino.

En sus conciertos hace un recorrido por la carrera que tuvo con Mecano y también interpreta sus temas en solitario. Jennifer Pochat

PING PONG

¿Olores?

El mar.

¿Sabores?

El jamón de mi tierra.

¿Colores?

Vibrantes.

¿José María y Nacho Cano?

Hermanos.

¿Mecano?

Mi nacimiento, mi aprendizaje y mi desarrollo.

¿Madrid?

Mi casa.

¿Ciudad de México?

Mi otra casa.

¿Pecados?

El dulce.

¿Manías?

Enderezar las cosas que están torcidas. Tampoco puedo salir de casa sin que la sábana esté bien estirada sobre la cama.

¿Un plato que pudiera comer todos los días?

Sushi y también el ceviche.

¿Defectos?

Me gustan, trato de corregirlos en el camino.

¿Cualidades?

La empatía, la persistencia y la generosidad, amor y entrega.

¿Qué escucha ahora?

Desde música de los 70 y 80 hasta Rosalía, pasando por la clásica y el house.

¿Una frase de bandera?

No te rindas.

¿Ana Torroja?

Luz y paz.