Nuria Butiñá: Comité de Ética de la Asamblea investigará presunto caso de diezmos

El Comité de Ética de la Asamblea Nacional investigará la denuncia por presuntos diezmos presentada por la primera vicepresidenta del Legislativo, la oficialista Mishel Mancheno, contra la asambleísta de la bancada correísta Nuria Butiñá.

Según informó la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) remitió al Comité de Ética la denuncia realizada por la asambleísta Mancheno para iniciar la investigación por presuntos hechos contrarios a los principios éticos y normativos que rigen la Función Legislativa.

"En el marco del debido proceso y en estricto apego al artículo 166 de la Ley de la Función Legislativa, será el Comité de Ética el que investigue los presumibles actos de la asambleísta Butiñá en contraposición a su deber de actuar con probidad, honestidad, vocación de servicio y la prohibición de percibir aportes indebidos de su equipo de trabajo", indicó la Asamblea.

El origen de la denuncia y la respuesta de Nuria Butiñá

De acuerdo con la Asamblea, en el documento ingresado por la asambleísta Mancheno se recogen declaraciones de un exasesor de Butiñá en las que habla de un presunto cobro de una parte de su remuneración mensual y la modificación de una declaración juramentada, entre otros hechos.

Butiñá, por su lado, respondió a las acusaciones en su contra a través de un video en el que califica la denuncia de Mancheno como una cortina de humo para desviar la atención de la corrupción dentro de la bancada oficialista. Asimismo, indicó que su exasesor fue desvinculado porque "no toleraba mi exigencia enérgica en el cumplimiento de su tarea".

Tras la denuncia de Mancheno, el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Niels Olsen, reaccionó a través de su cuenta de X indicando que "los cobros indebidos, la corrupción y el hostigamiento no tienen cabida en la Asamblea Nacional".

