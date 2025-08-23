"No es aislado, es un patrón": renuncia de postulante a la Judicatura altera al CPCCS

El Pleno del CPCCS conoció la renuncia de Emilia Grijalva Reyes, integrante de la terna enviada por la Asamblea Nacional

En medio de la tensión generada por la polémica desestimación de las impugnaciones a varios postulantes al Consejo de la Judicatura, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conoció la renuncia de uno de ellos.

Se trata de la renuncia de María Emilia Grijalva Reyes, integrante de la terna enviada por la Asamblea Nacional (de mayoría oficialista). En su carta, manifestó su descontento con el proceso, criticando la desestimación de las 19 impugnaciones y los reiterados cuestionamientos.

Los candidatos al nuevo Consejo de la Judicatura no enfrentarán impugnaciones, luego de que el CPCCS acogiera el informe que inadmitió las 17 objeciones contra ocho postulantes.



La renuncia de Grijalva agitó al Pleno del CPCCS

Y esa crítica también aterrizó en el Pleno del CPCCS. Al tomar la palabra, los consejeros Gonzalo Albán, Nicole Bonifaz y Piedad Cuarán lamentaron la renuncia de Grijalva Reyes, pero también se sumaron a los cuestionamientos al proceso de renovación del Consejo de la Judicatura.

"No es una mera renuncia, sino una señal clara: Grijalva decidió a apartarse porque, desde su perspectiva, no podía avalar un proceso que presente irregularidades. Su carta es un gesto de coraje, una llamada de atención sobre las fallas que debemos de abordar en lugar de ignorarlas. Esta renuncia no es un hecho aislado, es un patrón que se ha repetido, que refleja una dinámica que aleja a quienes buscan actuar con rectitud", comentó el consejero Albán.

De igual forma, la consejera Bonifaz saludó la decisión de la postulante Grijalva Reyes de renunciar ante las irregularidades detectadas en el proceso de renovación y cuestionó el manejo del CPCCS. La consejera Cuarán, por su lado, lamentó que la renovación de la Judicatura siga envuelta en polémicas y lanzó una alerta: "es lo que se evidencia dentro y fuera del CPCCS. Es lamentable, por eso estamos como estamos".

La Comisión Técnica de Selección para la renovación de la Judicatura está conformada por delegados de los vocales del CPCCS. Cortesía: Cpccs.

La Asamblea tiene nuevo plazo para completar su terna

Pese al descontento de la minoría, la mayoría del Pleno del CPCCS decidió aceptar la renuncia de la Grijalva Reyes y dispuso que, en el término de diez días, la Asamblea Nacional envíe el nombre y el expediente de su reemplazo.

Según recordó la mayoría del Pleno, el nuevo nombre que postule la Asamblea Nacional deberá ser sometido a un nuevo periodo de escrutinio e impugnaciones ciudadanas. Además, indicaron que la renuncia es una decisión personal de cada uno de los postulantes.

