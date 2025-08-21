Expreso
María Grijalva envió su carta de renuncia a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana.
María Grijalva renuncia a su postulación para integrar la Judicatura

Grijalva dijo que existe falta de confianza en el proceso de Participación para renovar al Consejo de la Judicatura

El proceso para renovar el Consejo de la Judicatura registra una baja. María Emilia Grijalva Reyes, nominada en la terna de la Asamblea Nacional, presentó su renuncia irrevocable.

La abogada, cuyo nombre figuraba en la terna que incluía al juez Fabián Fabara y a Carlos Espinoza, envió este 21 de agosto una carta al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en donde señaló que se aparta del proceso por la falta de confianza.

Crítica a las impugnaciones

Su decisión la dio a conocer luego de que la Comisión técnica trató y desechó las 19 impugnaciones que se presentaron en contra de los aspirantes.

“Dicho órgano emitió criterios excesivamente formalistas hacia varias de las impugnaciones y sorprendentemente laxos para otras”, dijo.

Grijalva reconoció que había considerado renunciar antes al proceso “ampliamente cuestionado”, pero se mantuvo con el fin de “mejorar el sistema de administración de justicia”. 

En su carta, la ahora exparticipante apeló a que en el Consejo “prime el criterio técnico y sesudo en la toma de la decisión final” para la selección de los nuevos vocales.

