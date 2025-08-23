Expreso
Cornejo destacó que los agentes que cumplen correctamente su labor cuentan con respaldo institucional, mientras que quienes incumplen serán sancionados con inmediatez.Cortesía

Fernando Cornejo: No habrá impunidad en Segura EP, cero corrupción

Dentro de su plan de depuración, Segura EP asegura que ya separó a 12 funcionarios y aplicó sanciones económicas a 109

Doce funcionarios del Cuerpo de Agentes de Control Municipal, según información oficial de Segura EP, fueron separados y 109 sancionados con amonestaciones económicas, dentro del plan de depuración y fortalecimiento de la entidad. Durante la gestión actual, detalló la entidad, se  han ejecutado ya 32 procesos administrativos por faltas disciplinarias y conductas contrarias a la normativa.

En lo que va de 2025, se tramitaron seis procesos administrativos: cuatro ya cuentan con resolución —dos con declaración de responsabilidad y llamada de atención, y dos con sanciones equivalentes al 8 % de la remuneración—, mientras que dos siguen pendientes de resolución, cumpliendo estrictamente los procedimientos establecidos por la normativa vigente.

Frente a ello, el presidente de SEGURA EP, Fernando Cornejo, enfatizó en su cuenta oficial de X que no tolerará actos de corrupción de ningún tipo.

En Guayaquil no hay espacio para la corrupción ni para conductas indebidas. Nuestra política es clara: CERO tolerancia frente a quienes traicionen la confianza ciudadana y la misión de servir con honestidad”, señaló. 

Cornejo hizo énfasis en que la administración municipal respalda a los agentes que cumplen correctamente su labor, pero quienes incumplen serán sancionados y separados de la institución. “Nuestro compromiso es con los ciudadanos: brindar un servicio público íntegro, responsable y que cada día se gane la confianza de la gente”, agregó.

SEGURA EP informó que continuará invirtiendo en capacitación y control interno, y además fortalecerá sus mecanismos para garantizar que los procedimientos disciplinarios respeten el debido proceso, que es lo que viene solicitando desde hace años la ciudadanía, que en más de una ocasión ha denunciado ser víctima del trato o agresiones por parte de los agentes; y el derecho a la defensa de los servidores involucrados

El caso que encendió a la ciudad

Una de las polémicas que puso, por ejemplo, en el ojo público a SEGURA EP se registró el 7 de agosto, cuando agentes retiraron un carrito de helados informal. La acción generó indignación tras la difusión de un video en redes sociales que mostró a varios agentes rodeando al vendedor, lo que muchos calificaron como un acto desproporcionado y humillante.

La viralización del video provocó inicialmente críticas por parte de ciudadanos y comerciantes, quienes consideraron la intervención como agresiva e insensible frente al derecho al trabajo de los vendedores informales. Ante la presión, SEGURA EP emitió un comunicado defendiendo inicialmente el operativo, citando la Ordenanza de Uso del Espacio y Vía Pública como respaldo legal.

Sin embargo, menos de 24 horas después, la institución dio un giro y anunció la separación inmediata de los agentes involucrados por haber actuado “de manera inaceptable”. La empresa municipal reafirmó que no toleraría actuaciones que vulneren la dignidad de ningún ciudadano.

El respaldo del alcalde y la devolución del carrito

Sobre el caso, el alcalde Aquiles Álvarez se pronunció el 9 de agosto, destacando que “ese carrito de helados nunca debió ser retirado de esa manera. La ley y los procedimientos existen, pero por encima de todo está el respeto a la gente y su derecho a trabajar con dignidad”.

En respuesta a la controversia, el carrito fue devuelto a su dueño y el municipio anunció un acuerdo con la empresa Unilever para acercar a distribuidores y vendedores y explicar las normativas vigentes, buscando evitar futuros conflictos y fortalecer la convivencia en el espacio público.

