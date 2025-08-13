Choque de metropolitanos y vendedores en Guayaquil: Recircula video como reciente

El hecho, entre agentes y comerciantes de cocos, sucedió el 27 de junio de 2025 en el suroeste de Guayaquil

Las agresiones ocurrieron el 27 de junio en el suroeste de Guayaquil.

El video de un choque entre agentes metropolitanos de control y vendedores de cocos, ocurrido en el suroeste de Guayaquil, recirculó este miércoles 13 de agosto de 2025.

Una cuenta en redes sociales posteó el clip de 55 segundos con el texto: "Varios incidentes se registraron entre comerciantes y agentes metropolitanos en el centro - sur de la ciudad".

El hecho sucedió pero el 27 de junio de 2025. Así lo confirmó a EXPRESO la empresa municipal Segura, cuyos miembros ejecutaron el operativo en Lorenzo de Garaicoa entre Huancavilca y Capitán Nájera.

Incluso, el titular de Segura EP, Fernando Cornejo, posteó ese día en su cuenta de X el altercado, asegurando que ocurrió cuando se clausuró un centro de acopio que funcionaba sin permisos.

"El lugar era utilizado como bodega de materiales metálicos y ocupaba el espacio público con triciclos, generando desorden. Durante el operativo, nuestros Agentes de Control fueron agredidos por los propietarios", aseguró el funcionario.

#SeguraEP | Hoy clausuramos un centro de acopio que operaba sin permisos en Lorenzo de Garaicoa, entre Huancavilca y Capitán Nájera.



El lugar era utilizado como bodega de materiales metálicos y ocupaba el espacio público con triciclos, generando desorden. Durante el operativo,… pic.twitter.com/9tRbmpfwyP — Fernando Cornejo V. (@FernandCornejoV) June 27, 2025

Ocurre tras polémica por ataque a vendedor en Guayaquil

En el video se ve a los comerciantes reclamando porque los agentes retiraban de la acera los triciclos en los que se vendían cocos. Incluso, una de ellas saca un machete para defenderse.

Las imágenes de este hecho fueron recirculadas luego de que, el 7 de agosto anterior, se difundiera otro video en el que agentes metropolitanos se llevaron a la fuerza el carro de helados de un vendedor.

El hecho provocó que Segura EP separara de la institución a los agentes que participaron en el operativo.

Incluso, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuestionó el accionar de los uniformados y aseguró: "Aquí en esta ciudad no hay espacio para la agresión a los comerciantes. La autoridad se ejerce con respeto, sin lesionar la dignidad de nadie”.

