Pervis Estupiñán
Pervis Estupiñán se estrenará en la Serie A de Italia.cortesía

Milan vs. Cremonese HOY: canal y hora para ver EN VIVO el estreno de Pervis Estupiñán

Allegri confía en el lateral ecuatoriano para el arranque de Serie A italiana. Giménez y Pulisic, serían las cartas en ataque

  • Redacción Expreso

Este sábado, el AC Milan y el Cremonese se enfrentarán en un partido que marcará un hito para el fútbol ecuatoriano. El lateral Pervis Estupiñán hará su esperado debut en la Serie A, convirtiéndose en el primer ecuatoriano en vestir la camiseta del siete veces campeón de la Champions League.

Un camino prometedor en la élite italiana

Tras su actuación la semana pasada, donde jugó los 90 minutos en la victoria 2-0 ante el Bari por la Copa de Italia, Estupiñán ahora se prepara para su primera prueba liguera. El ecuatoriano se perfila como pieza clave en el esquema del entrenador Maximiliano Allegri, quien podría alinearlo como carrilero por la izquierda en una formación 3-5-2.

Pervis Estupiñán
Pervis Estupiñán, lateral izquierdo del AC Milan.cortesía

(Le puede interesar: Moisés Caicedo anotó en la victoria de Chelsea ante West Ham (VIDEO))

Desafío en San Siro

El debut en la Serie A no será sencillo para el Milan, que recibirá en el mítico estadio de San Siro a un Cremonese recién ascendido, dispuesto a dar la sorpresa. 

Irina Carabalí la esposa y fans número 1 de Pervis Estupinán.

Irina Carabalí, la ecuatoriana que inspira a Pervis Estupiñán y brilla en el Milan

Leer más

El partido también contará con figuras de talla internacional en el ataque rossonero, como el mexicano Santiago Giménez y el estadounidense Christian Pulisic, quienes buscarán romper el cerrojo defensivo del equipo visitante.

RELACIONADAS

Posibles alineaciones

AC Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Cheek, Ricci, Fofana, Estupiñán; Pulisic, Giménez.

Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Pezella; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte; De Luca, Sanabria.

Esto debes saber para ver AC Milan vs. Cremonese HOY

  • Fecha: sábado 23 de agosto
  • Horarios: 13:45 (ECU / COL / PER), 14:45 (VEN / BOL), 15:45 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)
  • Estadio: San Siro, Milan
  • Canales y dónde ver: ESPN 4 y Disney Plus

