Milan vs. Cremonese HOY: canal y hora para ver EN VIVO el estreno de Pervis Estupiñán
Allegri confía en el lateral ecuatoriano para el arranque de Serie A italiana. Giménez y Pulisic, serían las cartas en ataque
Este sábado, el AC Milan y el Cremonese se enfrentarán en un partido que marcará un hito para el fútbol ecuatoriano. El lateral Pervis Estupiñán hará su esperado debut en la Serie A, convirtiéndose en el primer ecuatoriano en vestir la camiseta del siete veces campeón de la Champions League.
Un camino prometedor en la élite italiana
Tras su actuación la semana pasada, donde jugó los 90 minutos en la victoria 2-0 ante el Bari por la Copa de Italia, Estupiñán ahora se prepara para su primera prueba liguera. El ecuatoriano se perfila como pieza clave en el esquema del entrenador Maximiliano Allegri, quien podría alinearlo como carrilero por la izquierda en una formación 3-5-2.
Desafío en San Siro
El debut en la Serie A no será sencillo para el Milan, que recibirá en el mítico estadio de San Siro a un Cremonese recién ascendido, dispuesto a dar la sorpresa.
El partido también contará con figuras de talla internacional en el ataque rossonero, como el mexicano Santiago Giménez y el estadounidense Christian Pulisic, quienes buscarán romper el cerrojo defensivo del equipo visitante.
Posibles alineaciones
AC Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Cheek, Ricci, Fofana, Estupiñán; Pulisic, Giménez.
Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Pezella; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte; De Luca, Sanabria.
Esto debes saber para ver AC Milan vs. Cremonese HOY
- Fecha: sábado 23 de agosto
- Horarios: 13:45 (ECU / COL / PER), 14:45 (VEN / BOL), 15:45 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)
- Estadio: San Siro, Milan
- Canales y dónde ver: ESPN 4 y Disney Plus
