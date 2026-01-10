MSP y Sercop: escasez de medicinas y riesgos en compras, ¿por qué persisten?

La compra de medicamentos en Ecuador enfrenta un desafío histórico: garantizar que los fármacos lleguen a tiempo sin flexibilizar procesos ni abrir la puerta a irregularidades. La vicepresidenta y ministra encargada de Salud, María José Pinto, reconoció el 25 de diciembre del 2025 que “en todo lado hay corrupción”, aunque destacó que la falta de recursos sigue siendo el principal obstáculo.

Desde su designación en noviembre de 2025, Pinto anunció que su gestión iniciaría con una auditoría para conocer el estado real del Ministerio de Salud Pública (MSP) y definir acciones prioritarias.

Obstáculos en planificación y procesos de compra

En materia de compras, Pinto advirtió que la desconcentración del MSP había generado decisiones zonales basadas en conveniencia, más que en necesidades reales de la población. Además, señaló la rigidez del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) como un obstáculo: “Está bien atado de manos. Tenemos que ver cómo hacer transparentes las compras, pero a la vez agilizar de alguna forma la compra pública, sin meterse en nada irregular”.

EXPRESO solicitó entrevistas con el MSP y el Sercop, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta, por lo que se consultó a especialistas para analizar los problemas estructurales del sistema de compras públicas de medicamentos.

El papel del Sercop y los riesgos de irregularidades

Sobre el papel del Sercop, su exsubdirector Luis Alberto Andrade aclara que el filtro que aplica esta institución no retrasa ni agiliza por sí solo el trámite, siempre que los procesos se conduzcan de forma legal. Sin embargo, admite que problemas de gestión y capacidad institucional sí generan demoras: “El Sercop tiene poco más de 300 personas para gestionar 7.000 millones de dólares al año”.

En cuanto a la corrupción, Andrade identifica riesgos principalmente en la etapa preparatoria de los procesos de contratación, cuando se podrían direccionar estudios y especificaciones hacia un proveedor específico, y en las calificaciones arbitrarias que favorezcan a ciertos oferentes.

Modernización tecnológica y control del sistema

Plantea una modernización tecnológica y la activación efectiva del subsistema nacional de control, para levantar alertas inmediatas y articular a todos los actores del sistema, incluyendo a la Fiscalía y la Contraloría. A esto se suma la reforma al artículo 125 del reglamento de compras de medicamentos, vigente desde el 13 de diciembre por el Decreto Ejecutivo 243.

Si un proceso de subasta inversa se declara desierto, todos los proveedores con registro sanitario pueden presentar su oferta. La comisión técnica elegirá la propuesta de menor precio y el Sercop formalizará el convenio marco.

Compras basadas en evidencia y planificación técnica

El procedimiento se puede repetir siempre que haya justificación técnica. Ximena Garzón, exministra de Salud, señala que las decisiones sobre compras de medicinas deben basarse en evidencia y estudios técnicos. Antes de declarar desierto un proceso, el Sercop analiza precios a nivel nacional y regional, así como la capacidad de distribuidores y productores farmacéuticos.

Evitar emergencias constantes y garantizar eficiencia

“Es importante determinar si los proveedores pueden ajustarse a los precios establecidos”, explica Garzón. Asimismo, Garzón considera que declarar desierto un concurso puede ser una salida legal adecuada, siempre que se gestione bajo la Ley de Contratación Pública y se realicen las correcciones necesarias para que estas emergencias no se repitan.

Sostiene que lo más eficiente es realizar compras planificadas, evitando declarar emergencias constantemente, lo que asegura mayor eficiencia en tiempo y costos, y permite que los procesos se mantengan sostenibles y basados en criterios técnicos.

Reforma del artículo 125 y recomendaciones de expertos

Sobre la reforma del artículo 125 y la repetición de subastas fallidas, Andrade opina que la medida es válida si se respeta la legalidad. “No veo mal el decreto, pero preocupa que errores de planificación obliguen a declarar emergencia, lo que dificulta obtener las mejores condiciones”. Recomienda un enfoque integral que incluya planificación adecuada, articulación institucional, procesos concursables y pago oportuno a proveedores.

Falencias en inventarios y propuestas de mejora

Por su parte, el analista económico Alberto Acosta Burneo alerta que “una falencia que existe es que no existe un historial clínico en línea”, lo que impide saber qué medicinas se requieren. Añade que, sin inventarios claros, “es imposible saber a tiempo qué medicinas es necesario comprar” y esto provoca compras insuficientes o excesivas, además de actos corruptos en algunos casos.

Acosta Burneo destaca que centralizar las compras “es positivo porque facilita el control sobre esas compras”, aunque reconoce que “todavía hay fallas importantes en las compras y ahí entra el tema del Sercop”. Además, menciona que la logística es crítica y propone que “el manejo de inventarios y la distribución se haga por una empresa especializada con un software adecuado”.

